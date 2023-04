Le père de l’architecture Zen d’AMD affirme que Zen 5 offrira des gains de performances massifs

Quelque chose à attendre avec impatience : lors de son dernier Financial Analyst Day en juin 2022, AMD a annoncé qu’il envisageait un lancement en 2024 pour ses processeurs Zen 5. Bien que la société n’ait pas encore publié de benchmarks officiels de Zen 5, nous avons maintenant des projections non officielles sur ses performances et d’autres mesures d’un initié réputé.

Jim Keller, l’homme qui a dirigé le développement de l’architecture CPU Zen d’AMD, a révélé quelques informations essentielles sur les processeurs Zen 5 de la société qui devraient être lancés l’année prochaine. Les révélations ont eu lieu lors d’un discours d’ouverture pour des étudiants universitaires à Bengaluru, en Inde, et incluent des détails sur les performances, les vitesses de fréquence et les estimations de puissance de la prochaine gamme d’AMD.

Keller, qui est actuellement PDG de la société de hardware AI Tenstorrent, parlait des cœurs de processeur Ascalon de la société et a montré les performances comparatives d’une gamme de processeurs de centres de données, notamment les processeurs Sapphire Rapids d’Intel, Graviton 3 d’Amazon et Grace de Nvidia, aux côtés de Zen 5 .

Keller a affirmé qu’Ascalon fournirait des performances par watt entières à la pointe du marché et a prédit que Zen 5 serait 30% plus rapide que Zen 4 dans les charges de travail entières. Si cela s’avère exact, ce sera une mise à jour impressionnante, étant donné que Zen 4 a déjà fourni un gain de 15% par rapport à Zen 3.

En termes de vitesses de fréquence, Keller a déclaré qu’il s’attend à ce que les puces de serveur Zen 5 atteignent la barre des 4 GHz, ce qui pourrait en faire les premières puces de leur catégorie à atteindre ces vitesses, en fonction de ce qu’Intel fera avec sa gamme Emerald Rapids plus tard cette année. . En comparaison, les processeurs EPYC Genoa et Sapphire Rapids ne montent respectivement qu’à 3,7 GHz et 3,8 GHz.

Enfin, les puces Zen 5 devraient être nettement plus économes en énergie que leurs prédécesseurs malgré les fréquences accrues et les performances améliorées, grâce à un nœud de processus de 4 nm/3 nm. Les données de Keller suggèrent également que Zen 5 deviendra l’offre de nouvelle génération la plus rapide pour les entreprises avec 8,84 points dans le benchmark SPEC CPU 2017 INT Rate. En comparaison, Sapphire Rapids devrait atteindre 7,45 points, Grace pourrait atteindre 7,44 points et Zen 4 ne pourrait atteindre que 6,80 points.

Il convient de noter ici que les chiffres de performance, les fréquences et les estimations de puissance du Zen 5 sont la projection de Keller plutôt que des références réelles ou même des caractéristiques divulguées. Prenez-les donc avec une pincée de sel car il est peu probable qu’ils soient tout à fait exacts.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :