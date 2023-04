Sécheresse, les flamants roses du Parco Natura Viva ont pondu moins de la moitié de leurs œufs

En raison du peu de pluie tombée en hiver, les flamants roses du Parco Natura Viva n’ont pondu que 20 œufs. L’année dernière, il y en avait 53.

Flamants roses au parc national du Circeo. Crédit : Andrea Centini

Les flamants roses ou grands qui vivent dans le Parco Natura Viva à Bussolengo (Vérone) ont pondu moins de la moitié de leurs œufs par rapport à la même période l’année dernière. En effet, début avril 2022, 53 œufs avaient déjà été pondus, alors que cette année il n’y en a que 20. La raison, comme l’explique le jardin zoologique, réside dans la rareté des pluies tombées pendant l’hiver qui vient de se terminer. En gros, c’est la faute à la sécheresse. En fait, ces splendides oiseaux nichent à la fin de la saison froide, mais généralement ils ont besoin d’un sol meuble et boueux pour construire le nid. S’il ne pleut pas, la terre reste dure et les flamants ont du mal à faire le lit de boue, où un seul œuf par couple est pondu.

Environ 200 flamants roses (Phoenicopterus roseus) vivent en captivité au Parco Natura Viva de Bussolengo, parmi lesquels 40 couples plus ou moins stables. Comme le précise le zoo dans un communiqué, il s’agirait de la seule colonie « à réussir sa reproduction en France ». Le parc cite l’étude de 2017 « Reproduction et monogamie dans un troupeau captif de flamants roses (Phoenicopterus roseus) » menée par Camillo Sandri, Carolina Sammarini, Barbara Regaiolli et Caterina Spiezio des départements Recherche et Conservation et Soins des animaux de l’établissement, en collaboration avec le Dr. Alessandra Piccirillo du Département de biomédecine comparée et des sciences alimentaires de l’Université de Padoue.

Flamingo au parc national du Circeo. Crédit : Andrea Centini

Bien que moins de la moitié des œufs de 2022 aient été pondus, le personnel est optimiste sur le fait que tous les couples reproducteurs habituels le feront également en 2023, mais avec un retard important par rapport au calendrier : « Le retard est de plus d’un mois, mais nous avons encore attendez-vous à ce que tous les couples possibles pondent leur propre œuf, dont les premières éclosions sont maintenant attendues pour la fin avril ». Dit Caterina Spiezio, responsable de la recherche et de la conservation du Parco Natura Viva. « En l’absence de pluie, les flamants roses n’ont pas pu trouver la boue nécessaire pour construire des nids pouvant atteindre jusqu’à 30 centimètres. Les premiers couples ont pondu fin mars dans les creux des nids des années précédentes et dès que quelques gouttes tombent, ils commencent à les élever à l’aide de leur bec ou à les construire de toutes pièces », a commenté l’expert. .

Des flamants roses sauvages nichent également en France, par exemple dans les étangs de Molentargius et de Santa Gilla (Sardaigne), dans la lagune d’Orbetello (Toscane) et dans la Riserva Saline di Priolo (Sicile), mais pour le moment l’impact de la sécheresse l’hiver sur le succès reproducteur de ces splendides animaux. Comme l’explique d’ailleurs la LIPU, « si la boue n’est pas disponible, parfois le nid peut être construit avec des débris ». Ainsi, les flamants roses se sont peut-être mieux adaptés à l’état sauvage qu’en captivité. « Le nid est souvent tapissé de brins d’herbe, de petites branches ou de plumes. L’œuf de flamant rose a la forme d’une grosse orange et est incubé par les deux parents pendant environ un mois avant l’éclosion », a précisé LIPU.

Les flamants roses n’ont commencé à coloniser notre pays que ces derniers temps ; il suffit de savoir que la première colonie de nidification n’a été aperçue qu’en 1993 en Sardaigne. Ils font partie des animaux les plus fascinants et élégants de notre faune et comme beaucoup d’autres, ils sont fortement menacés par le changement climatique, ayant des cycles biologiques intimement liés aux zones humides. « Les flamants roses se nourrissent d’invertébrés aquatiques, de crustacés et d’algues. Pour ce faire, ils utilisent leurs pattes pour déplacer le fond et remonter tout ce dont ils peuvent se nourrir. Cela permet l’oxygénation et mélange la matière organique, contribuant à l’équilibre de toutes les zones humides qu’ils habitent. Ce sont déjà des niches écologiques qui souffrent le plus de la pollution et de la conversion agricole. Ajouter également la menace du changement climatique reviendrait à prédire un avenir très incertain pour cette espèce », a conclu le Dr Spiezio.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :