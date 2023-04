Voici pourquoi macOS a le livre blanc Bitcoin caché dans ses fichiers

Il n’est pas rare d’avoir quelques Easter-eggs cachés dans les systèmes d’exploitation, et ce n’est pas différent avec Apple. Cependant, certains utilisateurs ont récemment découvert quelque chose d’intrigant. Chaque copie de macOS contient le livre blanc Bitcoin original caché dans ses fichiers internes. Bien que cela ait attiré l’attention sur les réseaux sociaux, le fait que ce document soit présent dans macOS n’indique probablement pas grand-chose. Et voici pourquoi.

Votre Mac peut avoir une copie du livre blanc Bitcoin original

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un le remarque, mais le fait que macOS ait caché le livre blanc Bitcoin original dans ses fichiers internes a de nouveau attiré l’attention après que le développeur Andy Baio a écrit un article à ce sujet cette semaine. Selon Baio, il essayait de réparer son imprimante lorsqu’il a trouvé une copie PDF du livre blanc écrit par Satoshi Nakamoto, considéré comme la personne qui a inventé le Bitcoin.

Le développeur a demandé à d’autres amis de vérifier si le fichier pouvait également être trouvé sur leur Mac. À sa grande surprise, ils ont tous confirmé que le livre blanc Bitcoin était là dans macOS. Le fichier semble avoir été ajouté au système avec macOS Mojave, qui est sorti en 2018, et est toujours présent dans la dernière version de macOS Ventura.

Si votre Mac exécute l’une de ces versions de macOS, vous pouvez vérifier le fichier vous-même en exécutant la commande suivante dans Terminal :

ouvrez /System/Library/Image\Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Mais pourquoi ce fichier est-il là et que représente-t-il ? Pour les personnes créant des théories sur le Web à propos d’Apple et de Bitcoin, je suis désolé de dire que l’existence de ce fichier dans macOS n’a aucune signification particulière.

Le fichier fait partie de l’application Image Capture, qui est préinstallée sur chaque Mac et permet aux utilisateurs de numériser des images à partir d’un scanner externe. Bien sûr, l’application est également liée à la façon dont macOS gère les imprimantes – c’est probablement pourquoi Baio a fini par trouver le fichier. Et voici quelque chose à garder à l’esprit.

Ce fichier n’a jamais été destiné à être trouvé par des utilisateurs normaux. Il se trouve dans un dossier contenant des ressources utilisées pour les tests internes par les ingénieurs d’Apple. Le même dossier contient également d’autres images aléatoires et fichiers PDF qui sont utilisés pour simuler le processus de numérisation et d’exportation de documents et d’images avec l’application sans avoir besoin d’un scanner.

Alors pourquoi utiliser le livre blanc original de Bitcoin ? Eh bien, c’est difficile à dire avec certitude, mais ce n’était probablement qu’une blague d’ingénieurs Apple travaillant sur cet outil. Le logiciel interne d’Apple regorge de références et de blagues. Après tout, les ingénieurs ne s’attendent jamais à ce que les utilisateurs accèdent à ces fichiers.

L’explication la plus probable est que les ingénieurs n’ont pas pris la peine de supprimer cet outil de la version finale de macOS car il ne contient aucune information sensible. Mais bien sûr, ce n’est pas tous les jours que vous découvrez qu’Apple cache un fichier sur Bitcoin dans son système d’exploitation.

Baio dit avoir entendu d’une source que les ingénieurs d’Apple savaient que le livre blanc Bitcoin était présent dans macOS et n’ont jamais pris de mesures pour le supprimer. Mais vu les répercussions sur le web, Apple finira probablement par le supprimer avec une future mise à jour.

