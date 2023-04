Guide : Comment installer GCAM 8.8 sur tous les smartphones Android

Google continue de faire des progrès dans le logiciel de l’appareil photo de ses appareils grâce au logiciel à l’intérieur. Pendant des années, la société a adopté une approche simple avec la série Pixel. Grâce à l’incroyable logiciel derrière l’application Google Camera, le géant de la recherche a fourni une qualité d’image capable de vaincre la concurrence avec sa multitude de capteurs de caméra. Cependant, avec les séries Pixel 6 et Pixel 7, Google a décidé d’étendre son approche avec plus de capteurs d’appareil photo. L’appareil photo Google continue de faire sa magie, mais grâce à des capteurs plus avancés, il peut aller encore plus loin. La puissance de cette application a attiré l’attention des développeurs qui ont créé le soi-disant mod GCam. Grâce à lui, une multitude de téléphones Android peuvent profiter de la qualité et des fonctionnalités offertes par les appareils Google Pixel. Aujourd’hui, nous vous présentons Gcam 8.8 !

GCam déverrouille les capacités de plusieurs appareils Android. Outre les différences matérielles évidentes, l’application étend essentiellement ce dont un téléphone Android ordinaire est capable. L’application GCam est populaire parmi les communautés d’utilisateurs Xiaomi, OnePlus et Realme. La majeure partie de la magie de Google provient du logiciel, de sorte que l’application Gcam est livrée avec toute l’expertise intégrée aux appareils Pixel. Avec l’application Gcam, il est également possible d’ajouter certaines des fonctionnalités Pixel aux téléphones ordinaires. De plus, l’application est livrée avec des options déverrouillées qui permettent aux utilisateurs expérimentés de la peaufiner encore plus. Vous pouvez également importer et exporter des paramètres distincts pour améliorer l’expérience sur votre appareil.

Google a récemment déployé Google Camera 8.8 pour ses appareils Pixel. Maintenant, le premier port de Gcam 8.8 est disponible pour certains smartphones Android.

GCam 8.8

Peut-être possédez-vous un simple smartphone de milieu de gamme sans tout le matériel avancé des produits phares. Avec Gcam 8.8, vous pouvez améliorer la qualité des images en profitant de certaines fonctionnalités de Google. Par exemple, le mod Gcam apporte HDR + et HDR Enhanced à une pléthore de combinés Android. La communauté est immense et continue de faire des progrès pour améliorer l’application et élargir la liste des appareils pris en charge. Le dernier Gcam 8.8 vient du très talentueux moddeur BSG.

Il convient de noter que le GCam 8.8 est toujours à l’état alpha. Il s’agit du premier mod basé sur Google Camera 8.8. Par conséquent, il s’agit d’un travail en cours, vous pouvez donc trouver des bugs ou des problèmes d’incompatibilité. Le développeur travaille dur pour l’améliorer et s’assurer que la dernière version prendra en charge autant d’appareils que possible. Il existe une longue liste d’appareils pris en charge par Xiaomi, Samsung, OnePlus, Realme, etc. Vous pouvez trouver plus de détails sur les appareils qui le prennent en charge ici.

Gcam 8.8 est venu prendre en charge les appareils avec Android 13, mais apparemment, le moddeur a réussi à l’apporter aux téléphones avec Android 10 et plus. La liste suggère que certains smartphones Android exécutant la dixième version l’exécutent également sans problèmes majeurs.

Appareil photo Google 8.8 – Les points forts

Avec Gcam 8.8, il y a une nouvelle fonctionnalité « Night Sight ». Il améliore considérablement les niveaux d’exposition et corrige certains problèmes de flou de mouvement. Dans le communiqué de presse, Google a déclaré que la mise à jour « offrira moins de flou de mouvement puisque l’exposition est deux fois moins longue qu’avant ». Les images en basse lumière seront également beaucoup plus nettes qu’auparavant. Il existe également des fonctionnalités pour contrôler le temps d’exposition. Il y a un curseur avec appuyez sur l’option « secondes » sur l’onglet Night Sight. Le curseur vous permet de sélectionner entre 1, 2, 3 ou 6. Vous pouvez en sélectionner un en fonction des conditions d’éclairage avec lesquelles vous travaillez.

Comment installer GCam 8.8

Télécharger MGC GCam 8.8 APK de BSG

Téléchargez et installez l’APK fourni dans le lien ci-dessus.

Pour l’installer, vous devrez peut-être autoriser l’installation à partir de « sources inconnues » en fonction de votre navigateur. Ne vous inquiétez pas, le fichier est sûr et vérifié.

Ouvrez l’appareil photo Google une fois l’installation terminée. Une icône apparaîtra également sur votre écran d’accueil ou votre tiroir d’applications.

Si vous exécutez d’anciennes versions d’Android, vous pouvez tenter votre chance dans le référentiel de CelsoAzevedos. C’est l’endroit où aller si vous voulez plonger dans le monde des mods Google Camera.

Une fois l’application installée, vous devrez tester les fonctionnalités pour vérifier si elles sont disponibles ou compatibles avec votre téléphone. Ce n’est que le début de la route pour Gcam 8.8. Comme l’indique le développeur, il s’agit d’une version bêta qui peut ne pas fonctionner pour tout le monde et peut également contenir des bugs. Le développement va se poursuivre et les problèmes devraient être résolus très prochainement. Pour une approche plus stable, vous pouvez essayer le Gcam 8.7.

Encore une fois, vous pouvez consulter cette liste avec les appareils officiellement pris en charge pour vous assurer que votre appareil est compatible. J’ai testé sur mon POCO X3 Pro exécutant une ROM Android 13 personnalisée, et jusqu’à présent, cela fonctionne sans problème. Vous pouvez tenter votre chance pour vérifier si cela fonctionne avec votre appareil.

Il y a toujours un groupe Telegram avec une assistance et des nouvelles à ce sujet et sur les futurs mods. N’hésitez pas à contribuer au travail de BSG et à soutenir ce développeur talentueux dans son travail sans effort pour apporter les prouesses de Google Camera à plus de combinés.

Avis de non-responsabilité : l’APK provient de Gcam Modder BSG. Vous pouvez vous référer à ce lien pour le groupe de support Telegram. La version peut comporter quelques bugs et problèmes initiaux. Tous les crédits vont aux développeurs et à ses partenaires respectifs.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine