De nouveaux claviers IBM Model F personnalisables sont désormais disponibles

En bref : les fabricants de claviers mécaniques ont passé des années à essayer de retrouver la sensation et le son des claviers classiques comme l’emblématique modèle M d’IBM. En 2017, un projet de renouveau a reproduit le prédécesseur du modèle M – le modèle F de 1981. Le projet a récemment introduit plusieurs nouveaux modèles avec options de personnalisation étendues.

Pour quelques centaines de dollars, les passionnés de clavier peuvent désormais commander une large gamme de reproductions fidèles du clavier modèle F d’IBM de 1981. La nouvelle sélection permet aux connaisseurs de profiter des avantages des claviers classiques haut de gamme sans les contraintes de conception des années 1980.

Les claviers Model M ou Model F remis à neuf et reproduits sont disponibles depuis un certain temps pour environ quelques centaines de dollars. Cependant, les modèles remis à neuf n’ont pas été conçus pour les appareils modernes. L’initiative de relance de Model F Labs maintient les normes industrielles élevées d’origine d’IBM dans un large éventail de facteurs de forme pour les cas d’utilisation modernes.

Les claviers sont basés sur les brevets expirés d’IBM sur les commutateurs à ressort, que le fondateur du projet, Joe Strandberg, considère comme supérieurs aux commutateurs mécaniques Cherry modernes pour la frappe (le jury ne sait pas comment ils se comparent pour les jeux). Ils utilisent également des conceptions de boîtiers en zinc, aluminium et acier pour maintenir ce poids IBM d’origine, compris entre 3,2 et 8,3 livres.

Les anciennes conceptions et normes combinées aux interfaces USB-C modernes permettent une compatibilité maximale. De plus, les claviers fonctionnent avec Android et iOS. Le firmware open source permet aux utilisateurs de personnaliser les touches pour différentes langues, mises en page et autres besoins.

Les clients peuvent commander parmi plus d’une douzaine de facteurs de forme. Certains se rapprochent de la conception originale du modèle F, tandis que d’autres combinent la conception du modèle M avec des composants internes basés sur le modèle F. Des modèles de clavier compacts et divisés sont également disponibles. Les utilisateurs peuvent choisir entre des claviers à 77, 62, 50, 104 ou 122 touches. Tous les modèles permettent aux clients de choisir entre différentes couleurs et styles de touches.

Comme on pouvait s’y attendre, l’inconvénient majeur ici est le coût. Après qu’IBM a cessé de fabriquer les claviers légendaires dans les années 1990, les fabricants sont passés aux touches à membrane et cerise pour offrir aux consommateurs des options moins chères. Model F Labs cherche plutôt à offrir une qualité de construction sans compromis.

Bien que les nouveaux modèles F coûtent entre 350 et 580 dollars, Strandberg affirme qu’ils ne coûtent que la moitié du prix ajusté à l’inflation des originaux d’IBM. En échange de payer 200 $ de plus que la plupart des claviers mécaniques modernes, vous bénéficiez de la durabilité. Model F Labs affirme qu’il conçoit ses produits pour durer des décennies, comme la plupart des modèles des années 80 que les gens utilisent encore aujourd’hui.

