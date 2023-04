Star Wars Jedi: les exigences de la caractéristique Survivor passent à 155 Go de stockage local

En bref : la configuration système requise pour Star Wars Jedi : Survivor a été divulguée en décembre, mais nous avons maintenant une confirmation officielle directement de la bouche du cheval, avec un changement notable.

Electronic Arts demande au moins un CPU AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700, un GPU Radeon RX 580 / Nvidia GTX 1070, 8 Go de RAM et 155 Go de stockage pour faire tourner le jeu. Pour la meilleure expérience, EA dit que vous voudrez quelque chose de plus proche d’un Ryzen 5 5600X ou d’un Core i5-11600K, d’un RX 6700 XT / Nvidia RTX 2070 et de 16 Go de RAM. Au moins Windows 10 est recommandé universellement. On ne sait pas quelle cible de résolution ou quels paramètres de qualité EA a en tête avec ses recommandations.

Les exigences ne sont pas si décourageantes pour un jeu moderne, mais l’exigence de stockage gonflée est un peu surprenante étant donné qu’elle était déjà élevée à 130 Go lorsque ces caractéristiques par ailleurs identiques ont fui à la fin de l’année dernière.

Si vous manquez d’espace de stockage et que vous prévoyez de vous procurer le nouveau jeu Star Wars, le moment est peut-être venu de développer une stratégie pour libérer de l’espace supplémentaire. Un nettoyage de printemps en profondeur qui consiste à terminer certains jeux persistants et à désinstaller ceux que vous avez déjà terminés est certainement un pas dans la bonne direction.

En option, les prix du stockage sont incroyablement attractifs en ce moment, alors peut-être que l’achat d’un nouveau disque serait un meilleur itinéraire. Certains de nos SSD préférés pour les joueurs sont actuellement très bon marché, notamment le WD Black 2 To SN850X NVMe à 179,99 $. Le SK Hynix Platinum P41 de 2 To, quant à lui, est tombé à seulement 156,99 $.

Les supports de filage traditionnels sont encore moins chers. Par exemple, vous pouvez acheter un disque Seagate IronWolf de 2 To pour seulement 69,99 $ ou passer à une déclinaison de 8 To pour 129,99 $. Amazon a même un disque colossal de 18 To qui peut être le vôtre pour 389,99 $.

Star Wars Jedi: Survivor doit sortir sur PlayStation 5, Xbox Series et Windows PC le 28 avril 2023. L’édition standard est disponible en précommande sur Steam pour 69,99 $, tandis que l’édition Deluxe commande 89,99 $.

