L’intelligence artificielle apprend-elle mieux à lire les analyses que les médecins ?

La recherche a montré la capacité de l’IA à reconnaître les maladies cardiovasculaires et à lire les électrocardiogrammes. Le dernier mot, cependant, doit être les médecins.

Au-delà des fausses images et des essais écrits par ChatGPT, l’intelligence artificielle aura un impact beaucoup plus large et le secteur qui tire le meilleur parti de la nouvelle technologie en silence est la santé. Une étude publiée dans la revue Nature a montré que l’IA est un outil efficace pour évaluer les électrocardiogrammes et signaler les maladies cardiaques. Il n’est pas le seul, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques italiens a également développé un nouvel algorithme pour classer les caractéristiques des tumeurs et, par conséquent, identifier le meilleur traitement possible. La Hongrie possède l’un des bancs d’essai les plus importants pour tester les nouvelles technologies de dépistage du cancer du sein, et les systèmes d’intelligence artificielle (IA), déjà testés en 2021, collaborent désormais avec des médecins pour détecter le cancer.

L’IA pour les diagnostics cardiaques

L’étude est basée sur des travaux de recherche menés par le Cedars – Sinai Medical Center à Los Angeles qui a soumis 3 495 échographies des muscles cardiaques et des valves à l’IA. Les cardiologues ont comparé les analyses réalisées d’abord par des techniciens puis par l’intelligence artificielle. Dans le premier cas, ils ont dû corriger 27,2 % des évaluations, dans le second seulement 16,8 %. Comme l’expliquent les auteurs, « les cardiologues l’examineraient toujours et s’assureraient que c’est bien fait. Cela dit, dans notre essai, les cliniciens n’ont pas été en mesure de faire la distinction entre le travail effectué par les techniciens et celui effectué par l’IA et ont vu que l’évaluation préliminaire de l’IA était mieux faite et nécessitait moins de changements.

Les chercheurs, dirigés par le cardiologue David Ouyang, ont également expliqué que la technologie, malgré ses capacités, ne remplacera pas les professionnels. « Nous espérons que cela aidera les spécialistes à gagner du temps et à minimiser les parties les plus fastidieuses du travail d’imagerie cardiaque. » Et surtout, le cardiologue continuera d’avoir le dernier mot.

Outlook dans le domaine médical

À Cedars-Sinai, ils ont également mené une autre étude, dirigée par le cardiologue Sumeet Chugh, pour comprendre comment l’IA peut être utile pour prédire les cas de fibrillation ventriculaire, un type d’arythmie pouvant provoquer une mort subite. L’intelligence artificielle, grâce à la quantité de données qu’elle parvient à analyser, comme l’explique l’étude, peut prédire avec plus de précision qui doit subir une intervention préventive. Non seulement cela, les chercheurs ont également expliqué que l’IA est également utile pour améliorer la qualité des images obtenues avec un scanner.

Amparo Martínez, président de l’Association d’imagerie cardiaque de la Société espagnole de cardiologie (SEC) et cardiologue de l’hôpital Clínico Universitario de Santiago, a expliqué à El Pais que dans les postes de travail de dernière génération : « Il existe déjà des programmes semi-automatiques qui sont utilisés d’analyser plusieurs mesures d’un échocardiogramme. C’est un gain de temps mais cela nécessite quand même une expertise. »

Regina Barzilai, l’ingénieur qui a développé un algorithme pour améliorer le diagnostic du cancer, estime également que de nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer les diagnostics médicaux et rendre les traitements plus accessibles au public. « On insiste trop sur les risques de cette technologie, mais si vous regardez les systèmes de santé du monde entier, ils ne l’incluent souvent pas, seulement dans certains hôpitaux où elle fait l’objet de recherches. C’est comme parler des dangers d’une maison sur Mars quand personne ne construit de maisons sur Mars », a-t-il expliqué à El Pais. « Le risque de l’intelligence artificielle réside dans le fait de retarder son application à la médecine, car il y a beaucoup de gens qui souffrent de soins insuffisants, des erreurs médicales ou des frais de santé élevés ».

