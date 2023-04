Le régulateur allemand de la concurrence déclare Apple comme cible de contrôles plus stricts

Peu de temps après qu’Apple ait bloqué avec succès une action antitrust britannique contre la société, un régulateur antitrust allemand a déclaré que le fabricant d’iPhone était une cible légitime pour des mesures spéciales visant à prévenir les abus de position dominante sur le marché.

Le régulateur a conclu qu’Apple était une entreprise « d’une importance capitale pour la concurrence entre les marchés », ce qui indique qu’elle peut être soumise à des contrôles plus stricts sur les comportements anticoncurrentiels…

Le régulateur, connu sous le nom de Bundeskartellamt, a ouvert une enquête sur la transparence du suivi des applications en juin de l’année dernière. Cela a été ouvert sur la base qu’Apple exige que les applications tierces demandent l’autorisation de suivi, mais la société ne le fait pas pour ses propres applications.

Cette enquête est maintenant terminée et il a été constaté qu’Apple donne effectivement à ses propres applications un avantage injuste par rapport aux applications concurrentes.

Cette constatation indique qu’Apple est désormais soumise à une section spéciale de la loi allemande sur la concurrence, GWB, conçue pour cibler les entreprises dont le pouvoir indique qu’elles sont en mesure d’agir de manière déloyale.

Il a poursuivi : « Avec ses produits propriétaires iOS et l’App Store, Apple occupe une position clé pour la concurrence ainsi que pour accéder à l’écosystème et aux clients d’Apple. Cette décision nous permet de lutter concrètement et d’interdire efficacement les pratiques anticoncurrentielles.

Andreas Mundt, président du Bundeskartellamt : « Apple a une position économique de puissance sur les marchés qui donne lieu à un champ d’action qui n’est pas suffisamment contrôlé par la concurrence. Sur la base de ses terminaux mobiles tels que l’iPhone, Apple exploite un vaste écosystème numérique qui est d’une grande importance pour la concurrence non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l’Europe et dans le monde.

Le régulateur affirme qu’un problème particulièrement préoccupant est le fait que le fabricant d’iPhone est en mesure d’effectuer un suivi sans le consentement de l’utilisateur, contrairement aux autres développeurs. Il fait valoir que le contrôle monopolistique d’Apple sur les ventes d’applications iOS indique que l’entreprise peut dicter aux développeurs des règles qui peuvent être injustes pour eux et pour les consommateurs.

Le contre-argument habituel soulevé est que les développeurs ne sont pas obligés de créer des applications iOS et peuvent s’en tenir à celles d’Android s’ils n’aiment pas les règles d’Apple. Cependant, le Bundeskartellamt affirme que ce n’est pas réaliste compte tenu de la taille du marché et de la puissance de l’écosystème.

Sur la base de cette structure verticale propriétaire étroite et d’une base installée de plus de 2 milliards d’appareils actifs dans le monde, Apple est actif de nombreuses manières sur des niveaux de marché et des domaines d’activité liés les uns aux autres et est donc en mesure de lier ses utilisateurs à ses écosystème complexe sur le long terme.

Ceci est associé à un fort pouvoir de fixer des règles pour les tiers, surtout pour les développeurs d’applications. Apple contrôle l’accès aux clients Apple et façonne cet accès en fonction de ses règles et de ses conditions-cadres économiques.