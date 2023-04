Plusieurs services Apple sont actuellement confrontés à des ralentissements et des pannes

Plus tôt cette semaine, l’application Apple Weather s’est déconnectée pendant des heures. Et même après qu’Apple ait déclaré que le problème avait été résolu, les utilisateurs se sont plaints que l’application met trop de temps à afficher des informations mises à jour. Il semble maintenant que plusieurs services Apple comme iCloud et iMessage connaissent des ralentissements et des pannes.

Les services Apple sont lents ou ne fonctionnent pas en ce moment

De nombreux lecteurs de Netcost-security.fr nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas utiliser les services d’Apple mercredi soir. Le problème affecte iCloud, iMessage, les raccourcis, l’App Store et devinez quoi, l’application Météo. Sur Twitter, les utilisateurs se sont également plaints de problèmes avec les services d’Apple aujourd’hui.

La page Web officielle d’Apple sur l’état du système ne reconnaît pas encore les pannes en cours. Cependant, DownDetector a également reçu plusieurs rapports de services comme iMessage actuellement en panne.

On ne sait pas exactement ce qui se passe chez Apple, mais la société a clairement des problèmes majeurs avec ses serveurs. C’est la deuxième fois cette semaine que l’application Météo est en panne, et maintenant le problème affecte également d’autres services. Par conséquent, les utilisateurs ne peuvent pas synchroniser leurs fichiers, envoyer des messages et accéder à leurs photos.

L’entreprise ne dit pas un mot sur le moment où la panne d’aujourd’hui devrait être réparée. Nous mettrons à jour cet article une fois que les services d’Apple seront de nouveau en ligne.

ICloud et iMessage en panne pour quelqu’un d’autre ? – Mattia Castellano (@mattiajoyce) 6 avril 2023

iMessage est en panne et les bulles vertes du monde entier sont en fête. — Angelo (@angelooc) 6 avril 2023

Avez-vous été touché par la panne d’aujourd’hui ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.



