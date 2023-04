Tout ce que nous savons sur la console PlayStation nouvelle génération de Sony !

Au cours des derniers mois, des nouvelles se sont répandues sur le lancement de nouveaux modèles PS5. La PS5 a connu des débuts difficiles sur le marché, après tout, elle a été lancée au milieu de la pandémie qui a été suivie de multiples contraintes dans la chaîne d’approvisionnement. Grâce à cette crise dans l’industrie, il était difficile pour les joueurs d’acheter une unité. Après tout, les stocks se sont vendus dès qu’ils sont devenus disponibles. La situation s’est améliorée au cours des derniers mois alors que la console a terminé deux ans de disponibilité. Maintenant, il semble que Sony prépare le terrain pour de nouvelles mises à niveau qui pourraient prendre la forme de PS5 Slim et PS5 Pro. Cependant, il y a plus au-delà, des fuites récentes ont également révélé certains détails du développement de la PS6. A travers cet article, nous listerons tout ce que nous savons sur la console PlayStation nouvelle génération, que ce soit la PS5 Pro ou la PS6.

Les rumeurs derrière la PS5 Pro

Depuis l’année dernière, il y a eu des rumeurs pointant vers le lancement de la PS5 Pro. La plupart d’entre eux tournent autour du fait que Sony se prépare à lancer un nouveau modèle révisé avec un pilote de disque modulaire. Le lancement de ce modèle a été corroboré par des initiés comme Tom Henderson. Cependant, rien n’indique clairement qu’il s’agit de la PS5 Pro. Le besoin d’un modèle Pro est apparu parce que la PS5, avec son matériel actuel, ne peut pas gérer des choses comme la résolution 4K, le Ray-Tracing et 60fps en même temps. De plus, avec la PS4, Sony a lancé un modèle Pro avec des mois mis à niveau deux ans seulement après sa disponibilité.

La PS5 a terminé deux ans en novembre de l’année dernière. Par conséquent, plusieurs rumeurs pointent vers le lancement d’une PS5 Pro et de la PS5 Slim en même temps. Cela s’est produit avec la PS4, mais nous ne savons pas si ce sera le cas pour la PS5. Certaines nouvelles suggèrent que Sony a abandonné l’idée d’une PS5 avec un matériel amélioré pour se concentrer sur la prochaine génération, la PS6.

La PS5 Slim

En ce qui concerne une éventuelle PS5 Slim, le lancement d’un modèle plus petit semble plus plausible. Eh bien, la PS5 est un monstre qui occupe facilement n’importe quel endroit où vous le mettez. Le modèle Slim est une tradition depuis l’époque de la PSX. S’il y a un modèle qui a le plus besoin d’un modèle Slim, c’est bien la PS5. Nous savons que cela finira par arriver, et les fuites les plus récentes indiquent que la soi-disant PS5 modulaire sera lancée sous le nom de PS5 Slim. Ce modèle aura un pilote de disque amovible. Il sera donc facile pour Sony de le vendre dans les versions Digital et Disc Driver. Ce modèle est destiné à remplacer la PS5 existante, mais le pilote de disque modulaire n’offrira aucune compatibilité avec les modèles numériques existants. Enfin et surtout, la PS5 Slim n’apportera pas de changements significatifs en termes de performances. Ce sera comme une PS5 ordinaire avec la même puissance, mais un design plus fin et un pilote de disque modulaire.

La console PlayStation nouvelle génération

Selon les initiés, il semble que la PS6 n’arrivera pas avant 2027. Il existe un écart important entre la PS5 et la PS6, et la soi-disant PS5 Slim pourrait combler cet écart. Le lancement d’une console modulaire améliorera les choses pour Sony en termes de maintien des stocks. En attendant, la société peut se concentrer sur le développement de la PS6 avec plus de puissance. Nous sommes toujours en 2023, et il reste beaucoup de temps pour se concentrer sur le nouveau matériel. À l’heure actuelle, il est difficile de déterminer le matériel d’une mise à niveau. Mais on peut facilement supposer que ce sera bien au-delà des performances offertes par la PS5.

La PS5 a été lancée en tant que console capable de gérer une résolution 8K, 120 ips, etc. Après deux ans, nous avons appris que, bien que cela soit possible, les développeurs doivent faire des choix pour proposer ces options. Par exemple, il n’est pas possible d’offrir 4K avec ray-tracing à 60fps tout le temps. Pour ce faire, le développeur doit être vraiment talentueux ou très au courant de l’architecture PS5. Nous avons vu des studios comme Santa Monica et Insomniac de Sony proposer des options de ray tracing, de résolution et de classement des images. Mais lorsqu’il s’agit de la plus grande majorité des jeux, vous devrez toujours choisir entre les modes de résolution et de performance.

Avec la console de nouvelle génération, Sony va probablement résoudre ce problème en offrant une puissance pour tout gérer. Le Ray-Tracing est encore un nouvel effet, et même les GPU les plus avancés ont du mal à s’en servir. Il a gagné en popularité grâce à la technologie DLSS de NVIDIA, mais l’effet est plus lourd pour les GPU sans cette technologie.

Le développement de la prochaine PlayStation a commencé

À l’heure actuelle, il est impossible de nier le début du développement de la PlayStation 6. Récemment, on a vu Mark Cerny déposer un brevet qui parvient à améliorer les performances du ray tracing. Pour ceux qui ne le savent pas, Cerny a été l’ingénieur derrière la PS4 et la PS5, et il sera donc derrière la prochaine console PlayStation. Le brevet prépare le terrain pour quelque chose à venir dans le futur. Dans ce cas, nous supposons qu’il prépare le terrain pour la PS6.

Le brevet décrit un système qui utilise des processeurs d’ombre qui réduisent la taille des rayons, améliorant ainsi les performances globales du ray tracing. Le ray tracing en temps réel est une fonctionnalité importante de la PS5 et de la Xbox Series X, ainsi que des GPU récents. Il offre des effets lumineux et réflexes réalistes. Comme nous l’avons dit, c’est un effet lourd, et le faire en temps réel nécessite un matériel puissant. Outre la puissance, l’optimisation est également importante. Cerny fait des progrès pour améliorer les choses sur la prochaine console PlayStation.

Matériel et fonctionnalités possibles de la prochaine PlayStation

Tout nouveau AMD et GPU

Outre les nouvelles améliorations techniques, nous nous attendons également à d’autres avancées considérables en termes de performances. La PS6 conservera probablement le partenariat de Sony avec AMD pour le CPU et le GPU. Des rumeurs sur la PS5 Pro pointaient vers l’utilisation de la nouvelle architecture RDNA3. Pour la PS6, on s’attend à ce qu’elle aille encore plus loin. Dans quelques années, nous sommes sûrs qu’AMD aura des offres plus avancées, et la prochaine console PlayStation apportera probablement le matériel le plus pointu proposé par son partenaire taïwanais.

Prêt pour le cloud gaming

Ce n’est un secret pour personne que le Cloud Gaming est déjà une chose pour l’industrie du jeu vidéo. Alors que Microsoft essaie de faire avancer cela, nous pouvons dire que PlayStation a toujours une vision plus conservatrice. Bien sûr, les choses ont tendance à changer dans les prochaines années. Le cloud gaming est un changement inévitable pour le marché, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, Sony devra s’adapter. La société a changé sa vision des services avec le lancement du nouveau modèle PS Plus avec plusieurs jeux dans le catalogue. Par conséquent, il pourrait également changer d’avis sur le cloud gaming à l’avenir.

À l’heure actuelle, Sony propose une sorte de Cloud Gaming pour les titres PS3 sur PS Plus. Il était auparavant disponible sous le nom de PS Now mais a été absorbé par le nouveau niveau PS Plus Premium. Malheureusement, le streaming est très limité à quelques marchés. Nous nous attendons à ce que Sony améliore ses serveurs pour offrir des options de streaming à plus de pays avec la PS6. Avec la montée en puissance de Microsoft, l’acquisition de nombreuses adresses IP et la construction d’une plate-forme de streaming massive, Sony devra s’adapter pour rester sur ce marché.

Uniquement numérique ? Non, conception modulaire !

Eh bien, avec l’essor des médias numériques, il y a eu des discussions sur la fin des disques physiques. Les supports numériques présentent certains avantages, car vous n’avez qu’à les télécharger et ils ne peuvent pas être endommagés. Cependant, certains joueurs préféreront toujours les disques physiques. Que ce soit pour l’effet nostalgique ou pour les autres avantages qui entourent encore les disques physiques, cela ne devrait pas mourir.

Il appartient aux fabricants d’emprunter la voie du PC et d’embrasser un monde avec uniquement des médias numériques. Mais pour sa base d’utilisateurs fidèles, Sony gardera probablement les choses de manière modulaire. La PS5 avec pilote de disque modulaire arrive bientôt et permettra à Sony de tester ce concept. Pour la prochaine PlayStation, nous nous attendons à ce que l’entreprise maintienne cette voie. Il vendra un modèle numérique à un prix moins cher et un autre avec un lecteur de disque pour un peu plus cher.

Quand la console PlayStation de nouvelle génération sera-t-elle lancée ?

La fuite de certains documents internes pourrait apporter un indice sur la sortie de la PS6. En raison de l’enquête en cours menée par le UK Competition Market pour évaluer le rachat d’Activision par Microsoft, Sony a dû rendre publics certains de ses documents. La firme japonaise tente de rompre l’accord, alléguant que cela peut nuire à la concurrence. Il a donc dû offrir des documents et des preuves pour confirmer ces affirmations.

Selon les documents, Sony affirme que MS continuera à apporter des jeux Activision sur la plate-forme PlayStation jusqu’en 2027. La partie notable est que le document se lit comme suit: «Au moment où SIE a lancé la prochaine génération de sa console PlayStation (ce qui est susceptible de se produire vers [blacked out]). Il aurait perdu l’accès à Call of Duty et aux autres titres Activision. Par conséquent, il sera extrêmement vulnérable au changement de consommateur et à la dégradation subséquente de sa compétitivité ».

Une durée de vie de sept ans pour la PS4 et… pour la PS5

L’année de lancement de la console PlayStation de nouvelle génération est masquée pour des raisons évidentes. Cependant, étant donné qu’il est facile de déduire que le lancement aura lieu après 2027. Cela, bien sûr, n’indique pas la fin de la série PS5. Après tout, les titres cross-gen continueront à arriver. La PS4 a été lancée fin 2013 et a eu des jeux PlayStation jusqu’en novembre 2022. Nous ne nous attendons pas à ce que les futurs jeux SIE atteignent la console, alors que des jeux tiers sont toujours à venir. Cela indique que Sony a proposé près de dix ans de jeux pour la console. La même chose devrait se produire avec la PS5.

La PS4 a été lancée fin 2013 et a obtenu sa suite, la PS5, annoncée en 2020. C’est une « durée de vie » de sept ans, nous pouvons donc nous attendre à la même chose pour la PS5. La console actuelle achèvera sept ans en novembre 2027, et à ce moment-là, Sony sera probablement prêt à annoncer la prochaine génération

L’avenir repose dans le prochain PlayStation Showcase

Nous ne nous attendons pas à ce que Sony fasse beaucoup de bruit à propos d’une console PlayStation de nouvelle génération à ce stade. Mais on s’attend à ce qu’il en dévoile plus sur sa « PS5 Gen2 » dans les mois à venir. C’est ce que Tom Henderson appelle la prochaine PS5 avec un pilote de disque modulaire, une console « Gen 2 » qui remplacera la PS5 existante.

Les rumeurs commencent à s’intensifier et, plus récemment, nous avons appris qu’une vitrine PlayStation se déroulerait en juin de cette année. Cela se produira avant le Summer Game Fest, prévu pour le 8 juin. Selon Jeff Grubb, cet événement permettra à Sony d’en révéler plus sur la « prochaine phase de la PS5 ». Cette déclaration est vague et pourrait signifier beaucoup de choses. Nous attendons des nouvelles sur les prochains jeux Playstation, mais en même temps, nous nous attendons à ce que les rumeurs sur une nouvelle PS5 aient enfin un sens. S’agira-t-il d’une PS5 Pro, d’une PS5 Slim ou d’une PS6 (moins probable), nous le saurons très bientôt !

