Pratique avec Petey AI pour iPhone avec activités en direct, prise en charge des raccourcis Siri, GPT-4

En mars, watchGPT est arrivé pour accéder de manière transparente à l’intelligence d’OpenAI sur Apple Watch. Peu de temps après, il a été renommé « Petey » alors qu’Apple réprimait les applications utilisant GPT dans leurs noms. La fonctionnalité la plus demandée est maintenant arrivée – Petey pour iPhone avec des fonctionnalités telles que les activités en direct, la prise en charge des raccourcis Siri, etc.

Lorsque Petey AI a été lancé, il s’est hissé au sommet du classement payant de l’App Store. Quelques semaines plus tard, il a été mis à jour avec l’IA du grand modèle de langage GPT-4, des invites rapides (plus le changement de nom en Petey).

Fin mars, le développeur Hidde van der Ploeg a partagé sur Twitter que la fonctionnalité la plus demandée était une version iOS de l’application et qu’elle était en préparation. Une bêta lancée peu de temps après.

Petey AI pour iOS + mise à jour Apple Watch

Maintenant que Petey AI pour iPhone est officiellement arrivé, voici les fonctionnalités clés de la nouvelle mise à jour :

Parlez à Petey sur votre téléphone et profitez de la vitesse plus rapide par rapport à watchOS

Prise en charge des raccourcis : ouvrez ou demandez à Petey avec un raccourci. Cela vous permet également de remplacer Siri par Petey.

Ajouter une clé API : il est désormais possible d’ajouter votre propre clé API, cela vous donnera plus de contrôle et vous permettra d’utiliser GPT-4 à vos propres frais (si votre clé API le permet), cela vous permet également de désactiver Petey pour iOS abonnements.

Activité en direct (iOS uniquement) : chaque fois que vous commencez à parler avec Petey, nous démarrons une activité en direct afin que vous puissiez faire d’autres choses en attendant une réponse.

Envoyer au téléphone (watchOS uniquement) : envoyez une réponse de Petey sur watchOS à votre téléphone pour l’utiliser dans d’autres applications.

la conversation complète (iOS uniquement) : partagez la conversation complète en appuyant sur un bouton pour l’utiliser dans n’importe quelle application qui accepte le texte

Réponses enrichies (iOS uniquement) : lorsqu’un lien est détecté, une vue distincte est présentée pour ouvrir facilement le site Web mentionné.

Utiliser Petey AI sur iPhone

J’ai essayé le nouveau Petey AI pour iOS et j’ai trouvé qu’il offre une expérience fluide. Il présente un thème sombre et bleu propre et simple avec la possibilité de taper ou de dicter.

La prise en charge des activités en direct est une excellente touche qui fonctionne à la fois sur l’écran d’accueil et sur l’écran de verrouillage. Pour l’écran d’accueil, vous verrez l’icône Petey avec un … sur le côté droit pendant que votre requête est en cours de traitement et une coche verte lorsqu’elle est terminée.

Illustré au milieu ci-dessous, vous pouvez appuyer longuement sur l’île dynamique pour prévisualiser votre réponse.

Un autre aspect intéressant est la prise en charge des raccourcis Siri qui vous permet d’utiliser Petey en mode mains libres. D’après mon expérience, Petey a été assez rapide avec la plupart des demandes traitées en moins d’une minute.

Petey coûte 4,99 $ pour iPhone et Apple Watch. Cela inclut des demandes illimitées sur Apple Watch tandis qu’un abonnement pour Petey Basic ou le prochain Petey Premium est requis pour l’application iPhone. Mais vous pouvez essayer l’expérience iPhone gratuitement pendant deux semaines avant de souscrire à l’abonnement de 6,99 $/mois.

Alternativement, vous pouvez utiliser votre propre clé API pour accéder à Petey sur votre iPhone. En raison du coût de GPT-4, il s’agit d’une mise à niveau facultative pour 3,99 $.

Plus de détails sur les prix

Petey Basic – 6,99 $ / mois

2 semaines d’essai gratuit

1 mois d’essai gratuit lorsque GPT-4 IAP a été acheté

Déverrouille Petey sur iOS pour le modèle le moins cher (Actuellement : GPT-3.5)

Prime Petey – $ ??? / mois (BIENTÔT DISPONIBLE)

Essai gratuit de 2 semaines lorsque GPT-4 IAP a été acheté

Déverrouille Petey sur iOS pour le modèle le plus avancé (Actuellement : GPT-4)

Mises à jour planifiées

Historique : enregistrez vos conversations Petey pour les relire plus tard !

Voix améliorée : explore actuellement d’autres options vocales d’IA

Mise en évidence de la syntaxe et réponses plus riches

Plus de widgets



