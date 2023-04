Les applications Android doivent bientôt permettre aux utilisateurs de supprimer plus facilement des comptes et des données

Pourquoi c’est important : de nombreux utilisateurs causals supposent probablement que lorsqu’ils suppriment une application pour smartphone, son compte et les données associées disparaissent également, ce qui n’est souvent pas le cas. Suivant l’exemple d’Apple l’année dernière, Google exigera bientôt que les applications du Play Store informent plus clairement les utilisateurs de leurs options lors de la suppression d’applications, de comptes et de données.

Google vient d’annoncer une prochaine politique d’application Play Store obligeant les développeurs à autoriser les utilisateurs à supprimer des comptes à partir d’applications et de navigateurs Web. Les utilisateurs auront également plus d’informations et d’options concernant la suppression.

Depuis l’été dernier, toute application iOS permettant l’enregistrement de compte dans l’application doit également disposer d’une méthode pour supprimer les comptes des utilisateurs dans l’application. La mesure de sécurité indique que les clients Apple n’ont plus à passer par des services Web externes ou d’autres cerceaux pour assurer l’effacement des données dont ils n’ont plus besoin. Google emboîte désormais le pas.

L’obligation de fournir une désactivation via les portails Web ou les menus de l’application indique que les utilisateurs qui suppriment des applications n’ont plus besoin de les réinstaller pour effacer les comptes et les données. De plus, Google exigera que les applications permettent aux utilisateurs d’effacer de manière sélective des données telles que des photos, des vidéos ou l’historique des activités. Les développeurs doivent lier les informations pertinentes sur les étiquettes de sécurité des données de leurs applications afin que les utilisateurs connaissent leurs options. De plus, les formulaires doivent informer les lecteurs si les services conservent des données pour des raisons de sécurité ou légales.

La principale raison de la nouvelle règle est probablement de minimiser l’exposition des utilisateurs aux violations de données. Les services conservent parfois des données sans avertir les utilisateurs qui suppriment des comptes, les laissant inconscients de la vulnérabilité de leurs données aux cyberattaques.

Comme Apple, Google accordera aux développeurs un délai de grâce de plusieurs mois avant d’instaurer sa nouvelle politique. Ils ont jusqu’au 7 décembre pour fournir des informations sur la suppression des données sur les formulaires de sécurité, qui apparaîtront sur les pages du Play Store au début de 2024. Les développeurs peuvent déposer une extension jusqu’au 31 mai 2024.

Les nouvelles règles pourraient être une tentative de resserrer la politique de données des applications de Google après que Mozilla et le Washington Post l’aient critiquée plus tôt cette année. La société Firefox a constaté que les étiquettes de confidentialité et de sécurité des données du Play Store étaient trompeuses et sous-estimaient la quantité d’informations que les services partageaient avec des entités tierces. L’test de la sécurité de Mozilla a révélé des divergences entre de nombreux formulaires de sécurité des données et les formulaires ToS des services correspondants.

