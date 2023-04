Événement en personne WWDC 2023 : Apple commence à informer les développeurs et les étudiants sélectionnés pour y assister

Apple a officiellement annoncé la WWDC 2023 la semaine dernière, y compris un événement spécial en personne à Apple Park. Au cours de la semaine dernière, les développeurs et les étudiants ont pu participer à une loterie pour avoir une chance d’y assister en personne. Apple informe maintenant ceux qui ont la chance d’être choisis pour visiter l’Apple Park le 5 juin…

Événement WWDC 2023 en personne d’Apple

Les développeurs et les étudiants ont pu postuler pour avoir la chance d’assister à l’événement en personne de la WWDC via le site Web d’Apple. Les candidatures étaient ouvertes aux membres du programme Apple Developer, aux membres du programme Apple Developer Enterprise, aux gagnants du Swift Student Challenge (2022 à 2022) et aux anciens élèves du Apple Entrepreneur Camp.

Apple note également que les candidats au Swift Student Challenge pour 2023 peuvent « opter pour être inclus dans un processus de sélection aléatoire distinct pour les gagnants lorsqu’ils soumettent leur terrain de jeu d’application ».

Apple informe les développeurs et les étudiants choisis pour assister à la WWDC 2023 par e-mail. Vous pouvez également vérifier votre statut et RSVP s’il est choisi via votre compte sur le site Web d’Apple. Apple indique que tout le monde sera informé de son statut d’ici le 5 avril à 18h00 TDP.

Les personnes qui assistent en personne à la WWDC 2023 pourront regarder ensemble le discours d’ouverture et les vidéos sur l’état de l’Union. Ils auront également l’occasion de rencontrer certaines des équipes d’Apple, de « célébrer de superbes applications aux Apple Design Awards » et de « profiter d’activités dans la soirée ».

La WWDC 2023 sera également disponible entièrement en ligne pour ceux qui ne visitent pas Apple Park. Cela comprend des sessions, des laboratoires individuels et des opportunités de dialogue avec les ingénieurs Apple et d’autres développeurs.

À la WWDC cette année, Apple devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17. Apple devrait également dévoiler son premier casque Reality Pro à la WWDC cette année. Après de nombreux retards, le casque serait prêt pour un dévoilement officiel à la WWDC, aux côtés de nouvelles plates-formes logicielles et d’outils de développement.

