WhatsApp change totalement l’interface utilisateur sur les appareils Android

Enfin, WhatsApp a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs d’Android. La plate-forme de messagerie instantanée a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités à l’application depuis que Meta l’a acquise en février 2014. Une chose qui n’a pas vraiment changé est l’interface utilisateur, en particulier sur les appareils Android.

WhatsApp a enfin pensé à la nécessité d’apporter quelques modifications à Android en ce qui concerne l’interface utilisateur. Ce nouveau design sera très utile aux utilisateurs d’Android car il améliorera la navigation facile dans l’application.

Selon les détails de la nouvelle version bêta qui ont été rapportés par Wabetainfo.com, WhatsApp implémentera désormais une barre de navigation inférieure. Cela rend les choses beaucoup plus faciles dans l’application, tout comme ce que nous avons sur la plate-forme iOS.

Utilisateurs de WhatsApp sur Android demandés pour cette mise à jour

Après plusieurs mises à jour et modifications de l’interface utilisateur du système d’exploitation Android, les utilisateurs ont le sentiment que WhatsApp semble obsolète. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs ont fait plusieurs demandes demandant un look plus modernisé.

WhatsApp a maintenant décidé de donner aux utilisateurs ce qu’ils demandent depuis longtemps avec la nouvelle mise à jour. Citant la nouvelle mise à jour bêta 2.23.8.4, nous avons découvert que WhatsApp travaille actuellement sur une refonte de l’interface utilisateur pour les utilisateurs d’Android. Ce nouveau design comprendra une barre de navigation inférieure.

En regardant la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez voir que WhatsApp apporte des modifications à l’interface de l’application. Il y a une nouvelle barre de navigation en bas pour faciliter l’accès des utilisateurs aux différentes sections de l’application. En effet, tous les boutons importants sont désormais placés en bas pour un accès facile.

La nouvelle mise à jour de WhatsApp améliorera la cohérence

Ces nouvelles modifications pour Android amélioreront la cohérence entre les différentes plates-formes. En effet, l’interface de WhatsApp sur iOS est assez différente de celle d’Android. Cela peut être un peu déroutant pour les utilisateurs qui basculent entre les deux.

Enfin, nous pouvons dire que WhatsApp a écouté les commentaires des utilisateurs et a agi en conséquence. Ces nouveaux changements amélioreront certainement l’expérience utilisateur de WhatsApp et garderont les utilisateurs sur la plate-forme.

Actuellement, les modifications sont en cours de test bêta et WhatsApp les proposera aux utilisateurs d’Android du monde entier dans les futures mises à jour. D’ici là, restez à l’écoute car nous vous tiendrons au courant dès qu’il y aura un nouveau développement.

