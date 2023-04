Qu’est-ce qui fait planter YouTube et YouTube TV sur Apple TV 4K ?

Au cours des derniers jours, il y a eu plusieurs rapports de crash de YouTube TV sur Apple TV 4K. Au départ, les consommateurs pensaient qu’il s’agissait de problèmes temporaires qui seraient résolus par un redémarrage ou une action similaire. Cependant, de nombreux clients rencontrent toujours le même problème après deux à trois jours. Heureusement, YouTube TV a déjà confirmé qu’il était au courant du problème et fournira un correctif dès que possible. Mais cela n’arrivera pas tout de suite. Nous ne savons pas non plus quand le patch sera disponible.

Qui souffre après la dernière mise à jour majeure de YouTube TV

Reddit est l’un des premiers endroits où les gens publient leurs critiques. Un ingénieur de YouTube TV a répondu aux rapports sur le problème, affirmant qu’il semble que les appareils 4K de première génération soient concernés. Cela indique simplement que si votre téléviseur ou autre appareil ne fait pas partie de ce groupe, YouTube TV devrait fonctionner normalement pour vous.

Les choses ont commencé avec une mise à jour majeure récemment publiée. De plus, YouTube TV a cessé de se mettre à jour lorsqu’il a atteint le premier groupe d’utilisateurs/appareils. Ainsi, d’une part, vous avez été l’un des heureux destinataires de la nouvelle mise à jour d’Apple. En revanche, vous avez beaucoup souffert alors que d’autres ignorent ce qui se passe.

Dans tous les cas, la mise à jour a résolu le problème de l’écran noir de l’application, ainsi que d’autres améliorations de vitesse. Mais maintenant, cela a causé un mal de tête.

Soit dit en passant, YouTube TV se concentre également sur l’amélioration du streaming 4K HDR. Une fois publié, les utilisateurs n’auront plus à manipuler les paramètres de l’Apple TV pour le faire fonctionner correctement. Lorsque l’application détecte une correspondance, elle passe automatiquement aux paramètres HDR appropriés pour votre téléviseur.

Bien sûr, nous voulions offrir quelques suggestions sur la façon de résoudre le problème. Mais rien ne fonctionne. Plusieurs utilisateurs ont essayé de redémarrer, de réinstaller, de réinitialiser et même de revenir à des versions antérieures de tvOS. Cependant, tout ce qui précède a échoué.

