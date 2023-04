Le marché du hardware de jeu sur PC devrait encore se contracter en 2023 avant de se redresser au cours des deux prochaines années

Dans le contexte : Le marché mondial des PC a été en tumulte au cours des dernières années malgré les nouveaux produits, les facteurs de forme innovants et la sortie de Windows 11. Le marché des jeux sur PC n’a pas fait exception non plus, avec des ventes cumulées passant d’un sommet de 68 milliards de dollars. en 2021 à seulement 42 milliards de dollars l’an dernier. Selon un nouveau rapport, les choses ne feront qu’empirer avant de s’améliorer.

Après la chute précipitée de 2022, le marché mondial du hardware de jeu sur PC devrait se redresser au cours des deux prochaines années, malgré les craintes persistantes de récession et les licenciements massifs. C’est selon Jon Peddie Research (JPR), qui affirme que l’industrie augmentera ses revenus totaux jusqu’à 5 milliards de dollars d’ici 2025.

Selon les prévisions, l’industrie du hardware de jeu sur PC atteindra des revenus totaux de 47,1 milliards de dollars en 2025, en hausse de plus de 12% par rapport à 42,0 milliards de dollars en 2022. Cependant, les choses devraient rester modérées à court terme, car le marché devrait diminuer davantage cette année, atteignant un creux de 37,3 milliards de dollars, en baisse de près de 5 milliards de dollars par rapport à l’année dernière.

La recherche a également révélé qu’une fois le processus de récupération commencé, les gains les plus importants concerneront les segments haut de gamme et d’entrée de gamme, tandis que le milieu de gamme continuera de se réduire. Alors que la catégorie haut de gamme devrait croître de 17 %, passant de 22,9 milliards de dollars en 2022 à 26,8 milliards de dollars en 2025, l’entrée de gamme devrait passer de 5 milliards de dollars à 7,3 milliards de dollars au cours de la même période.

Pendant ce temps, le segment de milieu de gamme devrait ressentir la pression des deux extrémités du marché, réduisant sa taille de 14,0 milliards de dollars à 12,9 milliards de dollars entre 2022 et 2025. En 2023, le marché de milieu de gamme devrait atteindre 11,4 milliards de dollars de revenus. , en baisse de 2,6 milliards de dollars par rapport à l’année dernière.

Selon le Dr Jon Peddie, président de JPR, l’entrée d’Intel sur le marché des GPU dédiés avec ses cartes graphiques Arc, ainsi que la décision d’AMD de réduire certains de ses anciens GPU de milieu de gamme devraient contribuer à rendre le marché d’entrée de gamme plus lucratif dans les années à venir.

Selon Ted Pollak, analyste principal des technologies de jeu chez JPR, l’amélioration de l’environnement macroéconomique contribuera à aider le marché à se redresser au cours des deux prochaines années. Un autre facteur contribuant à la croissance sera la baisse des prix des moniteurs ultra-larges haute résolution, ce qui devrait contribuer à les populariser auprès des joueurs occasionnels.

