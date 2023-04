Test du Kebohub EE01 : le clavier Ultra-Smart 5-en-1 qu’il vous faut

La panne

4.3







8.5

L’approche tout-en-un du Kebohub EE01 facilite mon travail : il suffit de connecter les câbles à l’arrière de celui-ci et d’améliorer instantanément la qualité du travail. Pourquoi ne faites-vous pas la même chose ?

J’ai toujours été un admirateur des claviers mécaniques. Non seulement parce que j’aime les jeux, mais aussi pour le son unique que produit chaque clavier. Certains claviers peuvent avoir le même type de switchs, mais le son qu’ils émettent peut sembler extrêmement différent. Il y a quelque chose de distinctif dans ce domaine des gadgets technologiques que d’autres ne pourraient jamais égaler. C’est pourquoi j’étais vraiment heureux de faire cette revue Kebohub ee01.

Il s’agit du dernier clavier mécanique de la société, qui se démarque cependant des autres sur le marché pour une raison : il agit comme un hub 5 en 1 ultra-intelligent pour votre Mac, iPad ou PC. Voyons ce qu’il fait dans notre revue d’aujourd’hui.

Kebohub EE01 – Caractéristiques principales

Compatible avec plusieurs appareils

87 clés

Taille : 353,5 × 124 × 44 cm

Poids : 788 grammes

Mode de connexion : connexion filaire

Concentrateur multiport (ports : USB-C*1, USB-A*3, HDMI*1

Commutateurs remplaçables à chaud

Modes d’éclairage RVB 18

Mac, iPad et Windows

HDMI 4K 60Hz

Sortie 5A

REGARDEZ ET SENTEZ

Disons d’emblée que je suis impressionné par la qualité du Kebohub EE01 dans notre test. Il s’agit d’un clavier typique à 87 touches avec des touches remplaçables à chaud, vous permettant de changer les switchs sans souder ni remplacer l’ensemble du clavier. Vous pouvez essayer de « jouer » avec le clavier en changeant les touches et les switchs différents. Il est compatible avec les switchs à 3 et 5 broches au cas où certains d’entre vous se poseraient la question.

Au fait, il existe des switchs rouges, bleus et marrons pour la sélection sur Kickstarter.

Les switchs rouges (linéaires) produisent peu de son et une résistance minimale tout au long de la frappe et n’offrent aucun retour tactile, ce qui est idéal pour le travail et les jeux.

Les switchs bleus (Clicky) ont un retour clairement perceptible et audible. Ils nécessitent plus de force pour appuyer et répondent plus lentement, ce qui convient à la saisie et à la programmation mais n’est pas idéal pour les jeux. Vos collègues et les membres de votre famille pourraient être dérangés par votre frappe en raison de clics forts et clairs.

Les switchs marron (tactiles) sont un compromis entre les switchs rouges et bleus, offrant un retour silencieux mais perceptible et offrant peu de résistance tout au long de la frappe, qui peuvent être utilisés à la fois pour le travail et les jeux.

C’est pourquoi ce clavier est si spécial. Il s’intègre mieux dans mon environnement de bureau en tant que cheval de travail quotidien que sur mon bureau de jeu avec des lumières RVB clignotant sur les produits de tous les côtés.

Vous pouvez acheter le Kebohub EE01 ici

En tant que personne qui a acheté et utilisé plusieurs accessoires de jeu au fil des ans, je suis bien habitué à la qualité distincte de leurs produits. Ne vous attendez pas à ce « facteur wow » premium que vous obtenez lorsque vous posez vos doigts pour la première fois sur quelque chose comme le Razer Huntsman ou un GLORIOUS GMMK PRO. Ceux-ci vous envoient juste un frisson dans le dos au moment où vous vous connectez avec eux. Ils sont premium pour une raison. Kebohub est comme l’ouvrier d’une usine qui gagne votre respect après de longues batailles et difficultés.

KEBOHUB EE01 est conçu avec 18 effets d’éclairage, avec une luminosité, une vitesse et une direction réglables. Avec KEBOHUB, vous pouvez personnaliser les effets d’éclairage selon vos préférences ou selon votre configuration de jeu actuelle.

CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE

La disposition compacte à 87 touches permet d’économiser plus d’espace et est conçue pour ceux qui ont besoin de taper rapidement. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, le KEBOHUB EE01 prend en charge jusqu’à 70 millions de frappes, bien au-dessus des autres claviers. Leurs touches sont assez robustes mais aussi rugueuses sur les bords, alors attendez-vous à des douleurs après des heures de jeu (ou de frappe).

J’aime l’ergonomie du clavier en termes d’espace. Bien qu’il courbe la disposition du nord en plongeant au centre vers le haut lorsque vous vous déplacez vers le sud, ce qui me fait me sentir à l’aise, c’est à quel point les touches sont spacieuses. Bien sûr, il n’est pas si grand, mais j’ai remarqué que je commets moins d’erreurs sur ce clavier par rapport à beaucoup de mes autres.

Il n’y a que deux angles pour régler ce clavier lorsqu’il est placé sur la table. Le défaut plat sans les jambes élève en fait la rangée F-Key et c’est génial. C’est quelque chose que j’ai remarqué et aimé avec mes habitudes de frappe particulières. Je me suis retrouvé à profiter de toutes les capacités de mes prouesses de frappe lorsque j’ai retiré les pieds et que je les ai surélevés. L’angle peut être élevé pour certains dactylographes, mais je le préfère comme ça.

Avantages techniques

Comparé aux claviers Bluetooth, KEBOHUB EE01 n’a pas de latence pour assurer la stabilité du jeu, vous offrant une expérience de jeu transparente et immersive. Le concentrateur prend en charge une sortie jusqu’à 5 V/5 A. Il comprend 3 ports USB-A 3.0, prenant en charge le transfert de données. Les ports USB 3.0 sont compatibles avec tous les produits USB-A 3.0 et 2.0. La sortie maximale pour un seul port est de 5 V/1,5 A.

Transférez des données à 5 Gbps avec 1 Go de données en seulement 5 secondes – c’est ultra rapide ! Il est également livré avec un port HDMI2.0, offre une compatibilité avec les moniteurs 2K, 1080P et 720P. De grandes performances ne sont possibles qu’avec de superbes visuels, et c’est exactement ce que KEBOHUB offre.

Avis Kebohub EE01 : il peut recharger tous nos appareils.

Vous pouvez charger vos appareils via les ports USB-C et USB-A, vous épargnant les tracas des batteries déchargées. Heureusement qu’un connecteur de type C fournit une sortie totale de 1,5 A pour les ports USB-C1 et USB-A1. De plus, deux connecteurs de type C fournissent une sortie de 1,5 A pour les ports USB-C1 et USB-A1 respectivement.

Il existe également une fonction RVB personnalisée qui peut éclairer n’importe quelle nuit : KEBOHUB EE01 dispose de 18 effets d’éclairage que vous pouvez personnaliser selon vos préférences, y compris la luminosité, la vitesse et la direction réglables. Toutes les modifications peuvent être effectuées via le KEBOHUB spécifique placé à droite de la touche Fn.

Les utilisateurs hardcore bénéficieront de la possibilité d’étendre le bureau de leur tablette à un écran plus grand. Il transforme facilement votre iPad Pro en MacBook en le connectant via un câble HDMI. Faites glisser vos fichiers sur un écran plus grand et faites de l’édition une tâche sans effort.

Le nouveau Kebohub EE01 maximise notre espace de travail en connectant un deuxième moniteur via le port HDMI. Avec deux écrans, vous pouvez améliorer votre productivité en organisant les tâches et en accédant à plusieurs fenêtres à la fois. Nous pouvons profiter de la configuration multi-écrans exceptionnelle pour augmenter notre rendement et notre efficacité.

Si vous avez besoin de quelque chose d’encore plus grand, Kebohub est là pour vous. Connectez un deuxième moniteur encore plus grand au KEBOHUB EE01 via le port HDMI et profitez d’une expérience de jeu, de divertissement et de travail totalement immersive. Avec le clavier KEBOHUB, vous pouvez facilement configurer un bureau à domicile confortable. C’est le choix parfait pour tous ceux qui ont besoin de travailler à domicile.

Avis Kebohub EE01 – Conclusion

Ce qui m’a amené à l’origine à essayer le Kebohub EE01, c’est l’intégration complète du hub 5 en 1 dans un petit corps léger. Je n’ai jamais eu quelque chose comme ça auparavant et j’avais hâte de le vivre. Ce que j’ai fini par obtenir ironiquement est devenu l’un de mes claviers de travail budgétaires préférés à ce jour.

Il s’est avéré efficace, facile à utiliser et robuste pour tous mes besoins. Honnêtement, je ne vois pas utiliser autant pour les jeux – même si beaucoup peuvent être en désaccord avec moi – mais c’est ce qui rend les claviers si uniques et amusants à collectionner. L’approche tout-en-un facilite mon travail : il suffit de connecter les câbles à l’arrière et d’améliorer instantanément la qualité du travail. Pourquoi ne faites-vous pas la même chose ?

Vous pouvez acheter le Kebohub EE01 ici

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine