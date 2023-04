Apple prévoit la publication des résultats du deuxième trimestre 2023 le 4 mai avant la WWDC

Apple vient d’annoncer qu’elle publiera son rapport sur les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2023 le jeudi 4 mai. Comme d’habitude, la société publiera son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2023, puis tiendra une conférence téléphonique avec les investisseurs et les analystes pour fournir plus de détails. .

Apple annoncera les résultats du deuxième trimestre 2023 le mois prochain

Le deuxième trimestre 2023 d’Apple couvre les mois de janvier, février et mars. Au dernier trimestre, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 117,15 milliards de dollars avec un bénéfice de 29,99 milliards de dollars. Cela représente une baisse de 5 % des revenus et de 13 % du bénéfice net par rapport au même trimestre il y a un an.

La société a dû faire face à d’importantes contraintes d’approvisionnement au premier trimestre 2023, affectant principalement l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Voici la répartition complète pour le premier trimestre fiscal 2023, par rapport aux chiffres du premier trimestre fiscal 2022 :

iPhone : 65,78 milliards de dollars (contre 71,63 milliards de dollars)

Mac : 7,74 milliards de dollars (contre 10,85 milliards de dollars)

iPad : 9,40 milliards de dollars (contre 7,25 milliards de dollars)

Vêtements, maison et accessoires : 13,48 milliards de dollars (contre 14,70 milliards de dollars)

Services : 20,78 milliards de dollars (contre 19,5 milliards de dollars)

En février, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré aux investisseurs que les revenus de l’iPhone auraient augmenté sans les problèmes d’approvisionnement. Cook a également mentionné que l’Apple Watch avait enregistré un nombre record de premiers acheteurs au dernier trimestre.

Une fois de plus, Apple n’a pas fourni d’indications officielles pour le deuxième trimestre 2023. L’annonce des résultats du deuxième trimestre fiscal de la société précède la WWDC 2023 au cours de laquelle la société devrait dévoiler son prochain grand produit : un casque de réalité mixte.

L’appel aura lieu à 14 h 00 HAP/17 h 00 HAE, Apple publiant son rapport complet sur les résultats 30 minutes avant cela. L’appel comprendra une section questions-réponses avec le PDG d’Apple Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri.

Plus de détails sur les résultats fiscaux d’Apple peuvent être trouvés sur le site officiel de l’entreprise.

