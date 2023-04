Apple va fermer ses services en ligne pour les appareils exécutant des logiciels plus anciens

Les services d’Apple sont profondément liés aux systèmes d’exploitation de l’entreprise, tels qu’iOS et macOS. Mais même avec de nouveaux logiciels apportant de nouvelles fonctionnalités, Apple continue de faire fonctionner ses services en ligne sur des logiciels plus anciens. Mais cela pourrait bientôt changer, car la société est sur le point de fermer ses services pour certains logiciels plus anciens.

Les appareils exécutant iOS 11 peuvent perdre l’accès aux services Apple

Selon le leaker connu sous le nom de StellaFudgepratiquement tous les services en ligne d’Apple, à l’exception d’iCloud, cesseront de fonctionner sur les appareils exécutant iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 et tvOS 11. La fuite prétend que les utilisateurs exécutant ce logiciel seront informés de la limitation à venir et mettront à jour leurs appareils si possible.

Dans le passé, StellaFudge a correctement divulgué des photos réelles des AirPods Max, des AirTags et des détails sur des produits tels que le M1 iPad Pro et la gamme iPhone 12.

Mais comme l’a noté MacRumors, il y a quelque chose d’autre qui soutient cette fuite – et cela vient d’Apple lui-même. La société a publié un nouvel article d’assistance le mois dernier expliquant que « les anciennes versions de logiciels ne prendront plus en charge les services Apple tels que l’App Store, Siri et Maps ».

À l’heure actuelle, même si vous possédez un appareil aussi ancien qu’un iPhone 3GS, vous pouvez toujours utiliser des services comme iMessage. De la même manière, les utilisateurs d’iPhone 4 peuvent toujours passer des appels FaceTime. Bien sûr, les nouvelles fonctionnalités ne sont pas prises en charge par ces appareils, mais ils n’ont jamais perdu leurs capacités d’origine.

Les raisons de cette décision ne sont pas claires, mais Apple pourrait travailler sur une mise à niveau majeure sous le capot de ses services en ligne qui interromprait la prise en charge de certains anciens logiciels. WhatsApp, par exemple, empêche les anciens appareils d’accéder à l’application chaque année en raison du manque de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités.

Bien sûr, le nombre d’utilisateurs exécutant d’anciens logiciels Apple est très faible. Selon Apple, seuls 8 % des appareils iOS exécutent encore des logiciels antérieurs à iOS 15. Cela indique que l’impact de la limitation des services aux nouveaux appareils peut ne pas être énorme. Pourtant, ce serait la première fois qu’Apple le ferait.

Selon les rumeurs, iOS 17 ne prendrait plus en charge plus d’appareils

Selon un autre rapport, iOS 17 et iPadOS 17 abandonneront la prise en charge de l’iPhone 8, de l’iPhone X, de l’iPad de 5e génération et de l’iPad Pro de première génération. Cela viendrait après qu’iOS 16 ait abandonné la prise en charge de plusieurs appareils l’année dernière, y compris l’iPhone 7, l’iPhone SE de première génération et le dernier modèle d’iPod touch.

Nous aurons la réponse à cela en juin lors de la WWDC 2023.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :