AMD ajoute plus d’étiquettes à son nouveau système de dénomination des processeurs pour ordinateurs portables (et quelque peu déroutant)

En un mot: Team Red a dévoilé l’année dernière un nouveau schéma de nommage pour les processeurs d’ordinateurs portables afin de réduire l’ambiguïté et d’intégrer plus d’informations dans la numérotation de son processeur. Une nouvelle documentation indique qu’AMD a besoin de plus de signalisation pour s’assurer que les clients peuvent identifier l’architecture de processeur qu’ils achètent.

Alors que les ordinateurs portables dotés de la dernière architecture de processeur Zen 4 d’AMD seront lancés cette année, le système d’étiquetage de la société pourrait dérouter les clients car il diffère du schéma de dénomination des ordinateurs de bureau. La société espère remédier au problème avec des stickers orange signifiant les processeurs mobiles Zen 4 (ci-dessus).

Les conventions de dénomination des processeurs peuvent dérouter les utilisateurs de PC occasionnels ou moins expérimentés, mais comprendre les étiquettes des processeurs de bureau Ryzen d’AMD ne devrait pas prendre longtemps. Tous les processeurs de bureau de la série 7000 utilisent l’architecture Zen 4 de la société, succédant à la série 5000, qui utilise Zen 3.

Cependant, les processeurs pour ordinateurs portables de la série 7000 d’AMD ne sont pas Zen 4. Certains sont Zen 3 ou même Zen 2, ce qui devient déroutant. Cependant, la société a adopté un nouveau système de désignation à la fin de l’année dernière destiné à avoir plus de sens, dans lequel chaque chiffre du nom d’un processeur mobile a une signification différente.

Le premier chiffre ne représente que l’année de sortie. Tous les processeurs pour ordinateurs portables sortis en 2023 portent un numéro dans les années 7000 quelle que soit l’architecture. Les clients vérifiant spécifiquement la génération du processeur doivent regarder le troisième chiffre : les processeurs 7X4X sont Zen 4, 7X3X représente Zen 3, etc.

Cependant, la firme de Santa Clara ne peut pas installer un guide complet du système de nommage sur un châssis d’ordinateur portable, elle a donc recours à des stickers orange pour mettre en évidence la dernière architecture. Les ordinateurs portables équipés de processeurs allant du Ryzen 5 7640HS au Ryzen 9 7945HX comporteront des stickers orange à côté de l’écran ou sur le capot supérieur du clavier. Les ordinateurs portables avec des processeurs plus anciens auront des stickers gris, du Ryzen 3 7320U (Zen 2) au Ryzen 7 7735HS (Zen 3).

On ne sait pas où AMD expliquera la signification des logos colorés aux clients inconscients. Un guide est apparu dans l’introduction de la plate-forme de formation interne de l’entreprise, et Notebookcheck a repéré un sticker sur l’Asus ROG Zephyrus Duo 16 2023. Une explication peut apparaître sur la boîte ou sur des dalles à proximité des kiosques de vente au détail. La page Amazon et le site Web officiel de l’ordinateur portable ROG ne mentionnent ni n’affichent les logos. On ne sait pas non plus ce que l’sticker orange désignera après l’expédition des processeurs mobiles de la série 8000 en 2024. Peut-être que Team Red passera à une couleur différente.

Toute personne suffisamment informée pour savoir qu’elle veut un processeur Zen 4 trouvera probablement des informations sur le système de nommage d’AMD. Cependant, les écarts entre les schémas d’étiquetage des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables pourraient également les tromper.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :