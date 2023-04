Les dernières mises à jour iPadOS et macOS interrompent Universal Control and Handoff pour de nombreux utilisateurs

Apple a publié la semaine dernière iPadOS 16.4 et macOS Ventura 13.3 pour tous les utilisateurs d’iPad et de Mac avec un certain nombre de modifications et de nouvelles fonctionnalités. Malheureusement, cependant, il semble que ces mises à jour aient également cassé le contrôle universel et d’autres fonctionnalités de transfert pour de nombreuses personnes…

Bugs de contrôle universel et de transfert

Pour rappel, Universal Control est la fonctionnalité d’Apple qui vous permet de contrôler plusieurs iPad et Mac à l’aide d’une seule souris, d’un clavier et d’un trackpad. Vous pouvez déplacer le curseur et le clavier de manière transparente entre les appareils, et iCloud déduit le positionnement en fonction de l’activité de votre curseur.

Apple prétend que la fonctionnalité fonctionne de manière transparente et est activée par défaut, la seule exigence étant que les appareils soient connectés au même compte iCloud. Il s’appuie sur la technologie Handoff d’Apple pour la fonctionnalité, qui vous permet de commencer à travailler sur un appareil, puis de passer à un autre appareil à proximité.

Un fil sur les forums d’assistance d’Apple regorge de plaintes d’utilisateurs d’iPad et de Mac qui disent que Universal Control ne fonctionne pas après la mise à jour vers iPadOS 16.4 et macOS Ventura 13.3. Ces utilisateurs indiquent que la fonctionnalité fonctionnait normalement avant qu’Apple ne publie les mises à jour la semaine dernière.

Pour certains utilisateurs, ces problèmes s’étendent également à d’autres fonctionnalités alimentées par Handoff, telles que le copier-coller universel et Apple Watch Unlock. Un utilisateur écrit :

iOS 16.4 et Ventura 13.3 ont tué mon contrôle universel pour mon iMac 27″ et mon iPad Pro qui fonctionnaient tous les deux de manière transparente avant la mise à jour. De plus, mon iMac ne peut plus se déverrouiller avec Apple Watch 6. L’iMac ne peut pas se connecter (synchroniser) avec ma montre. Merci Apple. Comment pouvons-nous régler ceci?

Un autre utilisateur :

J’ai le même problème. La saisie sur iPhone pour saisir du texte sur Apple TV ne fonctionne pas non plus. Et mon Apple Watch ne déverrouille plus mon Mac. Le transfert semble être complètement rompu en ce moment.

Les utilisateurs disent qu’ils peuvent temporairement résoudre les problèmes en redémarrant tous les appareils concernés et en activant et désactivant Handoff via les applications Paramètres sur chaque appareil. Cependant, cela ne semble être qu’une solution temporaire – et le fait de devoir suivre ces étapes en premier lieu indique que quelque chose ne va pas.

Selon les rumeurs, Apple préparerait iOS 16.4.1 – et probablement iPadOS 16.4.1 – pour une sortie dès cette semaine. Idéalement, ces mises à jour résoudront les bugs Handoff et Universal Control qui ont été introduits la semaine dernière.

Rencontrez-vous des problèmes avec Handoff et Universal Control depuis la mise à jour vers iPadOS 16.4 et macOS Ventura 13.3 ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

