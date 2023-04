Minecraft Legends et Ghostwire Tokyo inaugurent les titres du Game Pass d’avril

Xbox Game Pass est le service d’abonnement le plus populaire de Microsoft avec Xbox Live et Microsoft 365. Les membres Xbox Game Pass peuvent profiter des nouveaux titres de Xbox Game Studios et de Bethesda Softworks le jour même de leur sortie. Plus une collection des meilleurs jeux EA d’EA Play, inclus sans frais supplémentaires.

Microsoft a récemment annoncé les nouveaux jeux à venir sur Xbox Game Pass dans les prochaines semaines pour console et PC. Parmi eux se trouvent des titres très attendus, comme Minecraft Legends, NHL 23, Ghostwire : Tokyo, et plus encore. Ci-dessous, nous vous donnons les détails de chacun.

*tape sur le micro* attention s’il vous plaît ! https://t.co/QSgIWdCc4M pic.twitter.com/Z7yVjvYOh9 – Passe de jeu Xbox (@XboxGamePass) 4 avril 2023

Ce sont les jeux qui arrivent sur Game Pass en avril

Légendes Minecraft

Minecraft Legends est une nouvelle histoire pour le jeu de construction et de survie populaire qui ajoute de nouvelles dimensions, créatures, objets et mécanismes. Les joueurs pourront explorer des mondes fantastiques pleins de magie, de mystère et de danger, et créer leurs propres légendes avec leurs amis. Minecraft Legends sera disponible sur Xbox Game Pass pour console et PC le 18 avril.

LNH 23

NHL 23 est le prochain épisode de la saga de hockey sur glace EA Sports, qui promet d’offrir l’expérience la plus réaliste et la plus excitante du sport. Le jeu propose un nouveau moteur graphique, un gameplay amélioré, des modes de jeu remaniés et davantage d’options de personnalisation. De plus, les membres Xbox Game Pass Ultimate pourront accéder au jeu le 13 avril.

Ghostwire : Tokyo

Ghostwire : Tokyo est un jeu d’action et d’horreur développé par Tango Gameworks, le studio dirigé par Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil. Le jeu nous emmène dans une version dystopique de Tokyo, où 99% de la population a disparu et la ville est envahie par des esprits maléfiques. Notre mission sera de découvrir la vérité derrière le phénomène et d’utiliser nos pouvoirs surnaturels pour combattre les menaces. Ghostwire: Tokyo arrive sur Xbox Game Pass pour console et PC le 12 avril.

Héros de la boucle

Un jeu indépendant curieux qui a triomphé en raison de sa simplicité mais de sa complexité en même temps. Vous devez savoir quand vous retirer avant que les créatures qui apparaissent sur notre chemin ne vous détruisent. Après son parcours sur plusieurs plateformes, il arrive sur Xbox Game Pass et est désormais disponible.



