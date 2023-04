En contexte : Wikipédia est l’encyclopédie la plus populaire d’Internet, un effort collaboratif comprenant plus de 58 millions d’articles écrits dans plus de 300 langues. Cette mine de connaissances numériques gratuites est actuellement constituée par des éditeurs et des écrivains humains sans « IA » en vue. Les choses pourraient cependant changer très bientôt.

Les chatbots de type ChatGPT et autres algorithmes « intelligents » pourraient un jour écrire des articles Wikipédia entiers, même si cet avenir est encore loin. Jimmy « Jimbo » Wales, fondateur de l’encyclopédie collaborative et de l’organisation à but non lucratif Wikimedia, a abordé le problème de l’IA dans une interview récemment publiée, déclarant que les chatbots basés sur l’apprentissage automatique sont une technologie prometteuse qui pourrait aider à améliorer considérablement Wikipédia.

Dans l’état actuel des choses, ChatGPT et d’autres algorithmes d’intelligence artificielle surfaits sondent l’ensemble d’Internet pour créer une base de données massive d’extraits de texte afin de répondre statistiquement aux invites des utilisateurs. Une partie non négligeable de la base de données provient de Wikipédia, l’une des sources en ligne les plus citées. Il pourrait y avoir une inversion des rôles où l’IA écrira la plupart des informations sur la plate-forme à l’avenir.

Le Pays de Galles pense que l’avenir est encore lointain, sans deviner « à quelle distance nous sommes ». Nous sommes certainement plus proches qu’il ne l’aurait pensé il y a quelques années à peine, a déclaré Wales, même si ses tests ont mis en évidence les nombreux défauts affectant encore le secteur des chatbots.

Wales est particulièrement préoccupé par le problème des hallucinations, qu’il appelle à juste titre « mentir ». L’IA a tendance à fabriquer des « faits », ce qui n’est pas approprié pour Wikipédia. ChatGPT peut fournir des informations fausses ou inventées, tuer des personnes à l’avance ou répondre à des invites avec des faits contradictoires, le tout avec une confiance absolue. Wales a fourni un exemple de conversation qu’il a eue avec le bot à propos de l’Empire State Building.

« J’ai demandé à ChatGPT, est-ce qu’un avion s’est écrasé dans l’empire state building ? Et il a dit non, un avion ne s’est pas écrasé dans l’empire state building. Mais ensuite, il a poursuivi en disant qu’il y avait un bâtiment célèbre à New York, et l’un des les choses les plus célèbres qui se sont produites sont quand un bombardier B25 s’est écrasé sur l’Empire State Building. J’ai dit, est-ce qu’un bombardier B25 est un type d’avion ? [yes]- alors j’ai dit que tu avais tort quand tu as dit qu’un avion ne s’était pas écrasé dessus. Et il a dit, vous avez raison. Je m’excuse pour mon erreur. »

Bien que la paternité complète de l’IA soit toujours hors de question, a déclaré Wales, Wikipedia discute déjà d’autres façons dont les algorithmes de chatbot pourraient aider à améliorer l’encyclopédie dans les mois (et les années) à venir. Le Pays de Galles réfléchit à des opportunités intrigantes pour une IA formée « sur le bon corpus de choses », comme vérifier deux entrées de Wikipedia pour voir s’il y a des déclarations qui se contredisent.

Les éditeurs humains pourraient détecter ces contradictions, mais l’IA automatiserait l’ensemble du processus, trouvant potentiellement des centaines d’exemples et aidant grandement la communauté Wikipédia. Un autre problème bien connu est le biais de l’IA, qui résulte d’une formation d’algorithme déséquilibrée. Wikipédia se débat continuellement avec ce problème. Les testeurs ont souvent accusé Wikipédia d’avoir une perspective centrée sur les hommes et les blancs sur les événements mondiaux. Une IA biaisée n’aiderait pas à résoudre ce problème.

Cependant, une IA correctement formée pourrait repérer les lacunes en matière d’informations qui n’ont pas encore été couvertes, en fournissant de nouvelles idées et de nouveaux contenus. Le Pays de Galles estime que si l’IA pouvait tripler le nombre d’entrées sur Wikipédia, les coûts d’exploitation de l’encyclopédie n’augmenteraient que d’environ 1 250 dollars par an.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :