Une mémoire interne pleine augmente-t-elle le poids d’un téléphone mobile ?

Il y a des milliards d’utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde entier, les experts en technologie peuvent donc répondre à de nombreuses questions chaque jour. Alors que certaines de ces questions sont attendues, d’autres sont vraiment bizarres. Ces derniers temps, on s’est demandé si le fait de charger le téléphone portable avec des données augmentait réellement son poids. Si nous voulons parler de notre expérience avec nos téléphones, alors la réponse est un NON direct. De plus, le poids d’un téléphone portable est déterminé par les matériaux utilisés dans sa construction, tels que les composants métalliques et plastiques, la batterie et l’écran.

Pratiquement, la quantité de données stockées sur le téléphone n’affecte pas directement son poids. En effet, les données sont stockées sous une forme non physique sur la mémoire interne du téléphone ou sur une carte mémoire externe. C’est assez différent de l’encre sur papier qui pourrait clairement augmenter le poids du papier même si c’est un peu. Cependant, voici une réponse pratique à la question étrange

Réponse théorique

Lorsque nous écrivons des données dans la puce de mémoire flash du téléphone mobile, nous commutons essentiellement l’état potentiel dans la puce de mémoire flash. Différents potentiels correspondent à différents états, par exemple, le potentiel bas est 0 et le potentiel haut est 1. Dans différents états potentiels, l’énergie du système dans son ensemble est différente. De cette manière, nous pouvons utiliser l’équation masse-énergie E=mc pour calculer le poids de l’information.

John D. Kubiatowicz, informaticien à l’Université de Californie à Berkeley, a ainsi analysé le poids des données. Le résultat de son calcul est que la différence d’énergie apportée par chaque bit d’information est d’environ 10^-15 joules. Convertie en masse, elle est d’environ 10^-32 kilogrammes. De manière générale, un téléphone portable d’une capacité de 256 Go peut stocker environ 200 Go de données. Cela indique que lorsqu’il est plein, le poids du téléphone portable augmentera de 2 x 10^-21 kg. Même un grain de poussière est des centaines de millions de fois plus lourd que ces données. Ainsi, on peut simplement dire que stocker des données sur un téléphone mobile n’augmente pas son poids.

Effet indirect

Comme mentionné précédemment, la quantité de données stockées sur un téléphone mobile n’affecte pas directement son poids. Le poids d’un téléphone portable est déterminé par ses composants physiques. Ces composants incluent la batterie, l’écran et d’autres composants matériels.

Cependant, il convient de noter que la quantité de données stockées sur un téléphone mobile peut indirectement affecter son poids de plusieurs manières. Premièrement, si un utilisateur stocke des fichiers volumineux tels que des vidéos ou des photos sur son téléphone, il peut avoir besoin de recharger son téléphone plus fréquemment, ce qui peut entraîner un chargeur ou une batterie portable plus lourd. En effet, les fichiers plus volumineux consomment plus d’énergie de la batterie lorsqu’ils sont consultés ou lus sur le téléphone.

Deuxièmement, si un utilisateur stocke une grande quantité de données sur son téléphone, il peut avoir besoin de passer à un téléphone avec plus de capacité de stockage. Un téléphone avec plus de capacité de stockage peut avoir une batterie plus grande ou d’autres composants pour prendre en charge l’espace de stockage supplémentaire. Cela pourrait alourdir globalement le téléphone. En dehors de ces augmentations de poids indirectes, il n’y a pas de lien direct entre la quantité de données sur un téléphone et son poids. Du moins, rien de significatif.

Conclusion

Il n’y a absolument aucune corrélation entre la quantité de données stockées sur les téléphones mobiles et le poids de l’appareil. S’il existe un lien, il est complètement externe et indirect. En effet, un utilisateur peut avoir besoin d’accessoires si le téléphone contient plus de données qui consomment plus de ressources.

