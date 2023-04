Spark, l’application de messagerie qui vous aide à être plus productif, est déjà dans la boutique Microsoft

Spark, le client de messagerie populaire pour iOS, Mac et Android, est désormais disponible sur le Microsoft Store pour Windows 11 et Windows 10. Cela indique que les utilisateurs de Windows peuvent facilement télécharger et installer Spark depuis le Microsoft Store officiel, sans avoir à rechercher le fichier exécutable sur le web.

Spark, l’application de messagerie qui a eu du succès sur Mac et iOS, arrive sur Windows

Spark est une application de messagerie intelligente qui nous aide à gérer notre boîte de réception. Tout cela avec des fonctionnalités telles que la hiérarchisation intelligente, les réponses rapides, les rappels de suivi, la planification des e-mails et la collaboration d’équipe. Cette application s’intègre également à des services tels que Dropbox, Google Drive, OneDrive, Evernote, etc.

Dans le magasin Microsoft, il offre les mêmes fonctionnalités et avantages que la version de bureau, mais avec une installation plus simple et plus sécurisée. De plus, en téléchargeant Spark à partir du Microsoft Store, vous vous assurez de recevoir les mises à jour automatiques des applications sans avoir à vous soucier de les télécharger manuellement.

Spark est une application gratuite pour un usage personnel. Bien sûr, il propose des plans d’abonnement pour les équipes et les entreprises. Cela permet aux utilisateurs qui souhaitent profiter des fonctionnalités avancées de gestion des e-mails et de collaboration. Si vous souhaitez essayer Spark sur votre appareil Windows 11 ou Windows 10, vous pouvez le télécharger depuis le Microsoft Store en suivant ce lien :

L’application n’a pas été trouvée dans le magasin. ????

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :