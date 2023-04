Apple a abandonné sa puce M2 en raison de mauvaises ventes de MacBook

Depuis 2022, l’ensemble du marché de l’électronique grand public est médiocre en raison des effets combinés de la crise économique mondiale et de l’hiver froid de l’industrie des semi-conducteurs. À l’heure actuelle, de nombreuses marques sont actuellement confrontées à un problème. Les stocks seront étroitement réglementés par des entreprises dotées d’une bonne capacité de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Les rapports les plus récents indiquent qu’en raison de ce qui semble être une baisse de la demande de MacBook, Apple a temporairement interrompu la production de la série M2 pendant deux mois. Lors de la WWDC2022, la puce Apple M2 a été dévoilée pour la première fois, à commencer par les nouveaux modèles MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces.

La bande passante mémoire est passée de 68 Go/s à 100 Go/s, et le nombre de transistors M2 est passé des 16 milliards initiaux à 20 milliards. Il est construit à l’aide de la technologie 5 nm de TSMC. Le M2 continue à utiliser la même quantité d’énergie que le M1. Malgré 4 cœurs hautes performances et 4 cœurs haute efficacité, les performances du M2 ont augmenté de 18 % d’une année sur l’autre. Le réseau neuronal utilisé par M2 dispose d’un moteur neuronal à 16 cœurs pouvant traiter jusqu’à 15,8 billions d’opérations par seconde. C’est 40% plus rapide que le moteur neuronal utilisé par M1. De plus, la vitesse de la mémoire du M2 peut atteindre 100 Go/s, ce qui est 50 % plus rapide que les performances de la mémoire du M1.

Plusieurs projets simultanés ont affecté la puce M2

De plus, M2 prend en charge jusqu’à 24 Go de mémoire, offrant aux utilisateurs un environnement multitâche et de travail plus raffiné. Cette puce permet le décodage ProRes sur le MacBook. Sans agent, les éditeurs vidéo peuvent éditer jusqu’à 11 vidéos 4K simultanément sans saccade. Ils peuvent également éditer jusqu’à 11 flux vidéo 4K et deux flux vidéo 8K. Cela améliore considérablement la productivité. Les changements dans l’expérience d’utilisation quotidienne de M2 ​​ne sont pas évidents, bien que ce ne soit pas un problème particulier à la série M. Du point de vue des spécifications, M2 n’est qu’une mise à jour standard par rapport à M1.

Certains prétendent que la tentative d’Apple de développer à la fois les puces de la série A, les puces de la série M ainsi que sa propre bande de base complique la tâche de son personnel interne. Cela empêche également la puce A16 de surpasser la puce A15. Apple doit examiner attentivement les problèmes internes maintenant que ce problème a fait surface dans les semi-conducteurs de la série M. La société travaille simultanément sur une variété de matériel, y compris ses propres puces de bande de base 5G et puces Wi-Fi, qui d’une part ont un impact sur d’autres gammes de produits. Par conséquent, tout en disposant des processeurs les plus récents, la nouvelle série de MacBook ne parvient toujours pas à piquer l’appétit des gens pour la consommation.

MacBook semble faible

Cependant, le nouveau MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air 13 pouces avec le processeur M2 ont également été édulcorés à des degrés divers dans d’autres domaines. La version SSD 256G du nouveau MacBook Pro 13 pouces a été coupée par une puce de mémoire flash NAND. Sur la puce M1 d’origine, la société disposait de deux puces de mémoire flash NAND, chacune de 128G. Pourtant, le M2 n’a qu’une seule puce de mémoire flash NAND 128G. En conséquence, la vitesse de lecture du SSD de la version M2 est 50 % plus lente que celle de la version M1. Et par conséquent, le problème d’un produit insuffisant s’est également posé avec les derniers modèles de MacBook Pro 14 pouces et de MacBook Pro 16 pouces. Ces ordinateurs portables sont tous deux équipés des processeurs M2 Max et M2 Pro.

La série Apple MacBook semble être actuellement dans une phase de marché faible. A l’heure actuelle, l’arrêt du M2 est aussi un choix désespéré. Les attentes des consommateurs pour la puce M2 ont été élevées par l’incroyable technologie de la puce M1. Cependant, plusieurs utilisateurs ont été déçus par les performances relativement médiocres du M2. Apple ne peut qu’espérer le processeur M3 s’il veut retrouver la grandeur de l’ère M1.

