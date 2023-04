« ChatGPT voulait trop se précipiter. Mais maintenant, l’intelligence artificielle remplace les sans talent »

Nous ne suivons pas les progrès, une pétition a également été demandée pour freiner l’intelligence artificielle générative, et en Italie, le garant de la confidentialité a bloqué le chatbot.

Entretien avec Massimiliano Squillace

PDG et fondateur de Contents.com

Avant même le far west synthétique, l’ingénieux chatbot qui parle comme un humain, OpenAI, le bloc ChatGPT en Italie, il y a ceux qui ont vu l’intelligence artificielle générative et ont bâti une entreprise dessus.

Il y a un monde d’avant novembre 2022 (quand la start-up californienne a lancé ChatGPT) et pour mieux comprendre l’après nous avons interviewé Massimiliano Squillace, CEO & Fondateur de Contents.com, qui traite de la création de contenu à 360 degrés grâce à l’intelligence artificielle. On est parti du début quand les logiciels crachaient des réponses incohérentes et on a essayé d’imaginer le futur, « quand ils feront partie intégrante de ce qu’on fait, de notre quotidien. Et tout cela pourrait arriver en moins d’un an.

Qu’avez-vous pensé la première fois que vous avez utilisé l’intelligence artificielle générative ?

Quand nous avons commencé à y jouer, c’était vraiment quelque chose de pionnier, donc les résultats étaient mauvais, n’imaginez pas ce que vous voyez maintenant.

Par exemple?

Hallucinations, folie, vous lui avez demandé d’écrire un petit texte sur Milan et il vous a plutôt fait la recette des lasagnes. Juste des choses qui n’avaient rien à voir avec ça, c’était extrêmement basique. Mais une chose a tout de suite fonctionné : bien qu’il n’ait pas répondu exactement à la question, il l’a écrite dans un langage correct.

Et ce fut l’indice de la révolution.

Exactement, et les progrès ont été extrêmement rapides. Nous plaisantons toujours en disant que quelque chose qui, il y a six mois, nous semblait être l’avenir inaccessible, après seulement six mois n’est pas seulement le présent mais c’est déjà le Moyen Âge, nous l’avons surmonté.

En fait, la pétition pour ralentir l’IA a également été lancée

Oui car tout va trop vite on n’a même pas le temps de stocker ce qui s’est passé à ce jour.

Content.com utilise-t-il ou a-t-il utilisé ChatGPT ?

Notre société existe depuis mars 2021 avant que tout cela ne devienne très populaire nous n’avons pas commencé avec GPT en fait mais avec Google Ibm, OpenAi ils valaient mieux devenir populaires. Nous avons notre propre solution appelée AIchat, qui fonctionne comme ChatGPT, mais elle est conforme aux lois sur la confidentialité, nous avons également créé nos propres algorithmes.

Comment utilisez-vous AIchat ?

Tout simplement nous avons deux solutions, une standard accessible à tous sur notre site, et une entreprise où pour chaque entreprise nous entraînons la machine pour qu’elle apprenne à parler comme l’entreprise de référence le souhaite, donc en tenant compte de la cible, du ton de voix et donnent des résultats différents pour chaque réalité. Nous apprenons à la machine non seulement à parler en italien, mais à penser en italien, et de même avec d’autres langues.

Peux-tu mieux m’expliquer ?

Ce n’est pas qu’une question de vocabulaire, nous transmettons la culture d’un pays, par exemple nous travaillons beaucoup avec l’Amérique latine, bien qu’ils parlent espagnol ils sont très différents des entreprises espagnoles, nous conduisons la voiture pour penser comme un mexicain ou un espagnol penserait.

Alors formez-vous les machines pour créer un contenu spécifique, puis le filtrez-vous ou est-ce inutile ?

Voir ce n’est pas la plupart du temps. Ensuite ça dépend de ce que veut le client, par exemple on travaille avec beaucoup d’entreprises de mode, qui sont très attentives à la qualité ou au ton de la voix, qui demandent un contrôle humain, alors qu’il y a des contenus pour des sites e-commerce où il n’est même pas nécessaire de vérifiez, l’IA est excellente pour générer ce type de contenu.

Et voici le grand thème. Et assez bon pour remplacer les humains ?

J’ai une idée, par exemple, dans le monde de la communication ceux qui n’ont pas de talent seront remplacés, comme ceux qui copient-collent, les contenus de qualité dureront. Je suis d’accord avec le PDG de Microsoft, Nadella, lorsqu’il dit que la seule chose qui changera, c’est que nous travaillerons toujours avec un brouillon à l’avance.

Qu’en est-il des autres métiers ?

On vit un peu une nouvelle révolution industrielle, ça se passe comme au début des années 1900. Cela va tout changer.

Quels emplois auront le plus d’avantages?

Je vais vous en dire deux. Tout d’abord, les soins de santé, le secteur de la santé. Pensez à un médecin qui a soudainement toutes les données sur une maladie particulière devant lui, indiquant qui et comment il a été guéri ou non. Vous avez accès à d’énormes connaissances. Et puis tout le travail marketing pour une question d’évolutivité, de rapidité.

Que faites vous.

Oui, et là je peux aussi vous donner un exemple concret en chiffres pour que vous compreniez mieux l’ampleur du progrès, certains de nos clients écrivaient les cartes à la main et réussissaient à en faire plus ou moins une centaine par mois, maintenant ils en font 10 000 avec un clic.

Que pensez-vous du blocage ChatGPT effectué par le garant de la confidentialité ?

Je suis un libérateur mais je pense qu’OpenAI a mal bougé, il y a des erreurs basiques, triviales, il a sauté les étapes, inventé un logiciel et l’a sorti. Pour accélérer, il est sorti avec un produit bêta, l’une des choses que le garant a souligné, par exemple, est la question du contrôle de l’âge, vous devez avoir plus de 13 ans pour utiliser ChatGPT mais il n’y a aucun moyen de le contrôler, c’est un exemple classique de superficialité.

Alors que va-t-il se passer maintenant ?

Pas de drame, Open AI va s’adapter, et comme le font toujours les géants américains, il va s’installer et redevenir disponible. Il est important d’avoir des règles. Ensuite, tout le monde écrit sur les réseaux sociaux que l’Italie est au Moyen Âge mais si les autres pays le bloquent également, il devient en fait le premier à bien faire les choses.

Avez-vous rencontré des problèmes ?

Pas vraiment, le vrai problème est de savoir comment vous arrivez à tracter la voiture, si vous le faites bien au début la voiture vous suit. Ça s’appelle l’intelligence artificielle, c’est un beau nom mais au final c’est une machine qui lit des millions de données et les assemble comme le fait notre cerveau et devient capable de formuler une phrase.

Pourra-t-on s’en passer à l’avenir ?

Non, à mon avis ils deviendront partie intégrante de ce que nous faisons, de notre quotidien.

Alors sautons dans le futur, un exemple ?

Ah nous l’aurons sur WhatsApp, le message de la mère ou du petit ami arrivera et en temps réel l’IA suggérera quoi répondre.

En revanche, c’est l’arrière-petit-fils du correcteur automatique qui est déjà intégré.

Oui, ce sera encore plus tard, peut-être connecté à l’agenda, l’ami demande à sortir un soir et vous aurez la réponse toute prête car l’IA est connectée à l’agenda de rendez-vous et sait déjà si vous êtes là ou pas. Maintenant, vous et moi imaginons ce scénario, mais il pourrait facilement être réel dans six mois.

Travaillement parlant à la place? Qu’attendez-vous dans un futur proche ?

Il fera de nombreux pas en avant, le premier sera de devenir indiscernable d’un humain, on le comprend maintenant, mais il viendra un moment, peut-être dans moins d’un an, où il pourra écrire comme nous. Une deuxième étape sur laquelle nous travaillons beaucoup est de créer toute une série de connecteurs pour que ces contenus soient partagés et ne restent pas uniquement sur l’interface conversationnelle. Et puis l’IA collaborative, pour l’instant c’est du one to one, une personne demande quelque chose au chatbot, on imagine plutôt un brainstorming, où on peut tous travailler ensemble, même avec l’IA.

