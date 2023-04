Apple brevète un nouveau boîtier AirPods avec écran interactif

Les AirPod d’Apple ont gagné un tas de nouvelles fonctionnalités depuis leur première génération en 2016. Cependant, ce sont toujours essentiellement des écouteurs qui nécessitent un iPhone ou un autre appareil à proximité. Mais cela pourrait changer à l’avenir, car Apple a breveté un nouveau boîtier AirPods avec un écran interactif.

Les AirPods pourraient devenir un produit autonome à l’avenir avec un boîtier intelligent

Comme l’a noté Patently Apple, le US Patent & Trademark Office a accordé à Apple un brevet pour un étui de chargement AirPods repensé. L’avant du boîtier aurait un écran tactile similaire à celui d’une Apple Watch. Sur la base de la description du brevet et des images, l’écran intégré au boîtier offrirait des commandes multimédias et même des applications de base telles que Maps, Weather et les notifications.

Toujours selon le brevet, les utilisateurs pourraient basculer entre les applications à l’aide des commandes Siri. L’une des images montre même la possibilité de transférer une chanson d’AirPod vers un HomePod à l’aide de Handoff.

Le brevet a été déposé par Apple en septembre 2022, ce qui montre que l’entreprise pourrait effectivement explorer cette idée en interne. Bien sûr, Apple dépose beaucoup de brevets mais seuls quelques-uns d’entre eux sont réellement utilisés dans de vrais appareils. Pourtant, il est fascinant d’imaginer des AirPod exécutant un système d’exploitation basé sur une interface utilisateur avec un écran tactile.

L’année dernière, Apple a officiellement mis fin à l’iPod après plus de 20 ans. La société a déclaré que la musique perdure dans ses autres produits, tels que l’iPhone, le HomePod et bien sûr les AirPod. Peut-être que l’ajout de fonctionnalités de base aux écouteurs sans fil d’Apple pourrait être un moyen de faire revivre l’iPod à l’ère moderne.

Une autre possibilité serait de faire de l’étui un accessoire compagnon pour l’iPhone. Cela permettrait aux utilisateurs qui n’ont pas d’Apple Watch d’accéder à certaines commandes multimédias de base et à d’autres mini-applications sans avoir à sortir leur iPhone de leur poche.

Malheureusement, il n’y a aucune rumeur selon laquelle Apple prévoit une refonte du boîtier AirPods. Donc, si l’entreprise y travaille vraiment, cela prendra beaucoup de temps.

Que pensez-vous de cette idée? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

