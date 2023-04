Lemon8 contre TikTok : l’histoire derrière l’application dont tout le monde parle

Récemment, une nouvelle application appelée Lemon8 a fait des vagues sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Avec sa récente montée en popularité, beaucoup de gens se demandent ce qu’est Lemon8 et pourquoi il devient rapidement l’application de style de vie numéro un dans l’App Store. Nous plongerons dans tout ce que vous devez savoir sur l’application Lemon8, y compris ses fonctionnalités, sa propriété et sa comparaison avec le géant des médias sociaux TikTok.

Qu’est-ce que Lemon8 ?

Lemon8 est une application de médias sociaux de partage de vidéos et de photos qui existe depuis un certain temps, mais qui est nouvelle pour les utilisateurs de médias sociaux américains. C’est actuellement l’application de style de vie numéro un dans l’App Store, un grand saut par rapport à une application qui n’a jamais atteint le Top 200 des classements généraux aux États-Unis.

L’application répond aux intérêts des utilisateurs dans les domaines de la nourriture, de la beauté, du bien-être et des voyages, en créant du contenu autour de sujets spécifiques. Le contenu est esthétiquement agréable et organisé, avec des sujets tendance tels que la mode, la beauté, la nourriture, le bien-être et les voyages. Les utilisateurs peuvent trouver des recommandations, des vidéos de style « préparez-vous avec moi » et du contenu créé par des influenceurs qui vise à les inciter à acheter quelque chose.

Qui a développé Lemon8 ?

Propriété de ByteDance, Lemon8 est une société sœur de TikTok. ByteDance espère que sa connexion à TikTok, l’application la plus populaire aux États-Unis, pourra inciter les utilisateurs à migrer depuis Instagram, une application qui perd lentement de sa pertinence parmi les utilisateurs américains.

Pourquoi Lemon8 grandit-il si vite ?

L’application Lemon8 est un concurrent direct d’une application populaire en Orient appelée Xiaohongshu, ou Little Red Book, en anglais. Little Red Book détient une part importante du marché chinois des réseaux sociaux et du commerce électronique, et Lemon8 espère faire de même en Occident.

Lemon8 est déjà populaire au Japon et en Thaïlande, où Little Red Book est moins dominant dans la sphère des applications de style de vie. Les influenceurs sur Lemon8 peuvent lier leurs comptes TikTok et Instagram pour élargir leur portée sur les réseaux sociaux. Les créateurs de TikTok font la promotion de Lemon8 sur la plateforme avec le hashtag #Lemon8partner.

Lemon8 contre TikTok : quel est le meilleur ?

Lemon8 et TikTok permettent aux gens de créer du contenu qui sert différents publics. L’application Lemon8 se penche davantage sur le marketing d’influence, tandis que TikTok se penche sur la création de contenu. Les marques ou les entreprises paieront probablement les influenceurs Lemon8 pour promouvoir leurs produits afin de vendre à leur public une esthétique ou un style de vie spécifique, similaire aux influenceurs Instagram.

Sur TikTok, certains créateurs sont rémunérés pour commercialiser des produits ou réaliser un style de vie particulier. Mais la plupart gagnent de l’argent en fonction du nombre de vues que leurs vidéos ou flux en direct reçoivent. Les créateurs de TikTok ont ​​​​généralement un créneau dans lequel ils jouent pour engager leur public, qui peut aller de la cuisine, de la danse, des sketches comiques, du contenu éducatif ou simplement de la présentation de leur personnalité. Cependant, les influenceurs TikTok peuvent convaincre leur public que leur contenu est plus naturel puisqu’il est au format vidéo.

La stratégie marketing de l’application sur TikTok a consisté à payer des micro-influenceurs pour publier et promouvoir l’application, dans l’espoir de concurrencer Instagram basé aux États-Unis. Lemon8 et TikTok offrent toutes deux différentes opportunités de création de contenu et de marketing d’influence, chaque application s’adressant à différents publics.

