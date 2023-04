Nintendo étend son programme de réparation Joy-Con à plus de pays européens

En un mot : Nintendo a tranquillement étendu son programme gratuit de réparation de dérive Joy-Con à travers l’Europe. Le changement est récemment apparu sur une page d’assistance sur le « syndrome de réactivité » – le terme de Nintendo pour la dérive Joy-Con. Le programme de réparation est offert dans d’autres régions depuis environ quatre ans.

Outre des conseils pour résoudre le problème avant la réparation, la page d’assistance mentionne que les utilisateurs du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’Espace économique européen peuvent désormais profiter de l’offre de réparation gratuite, quel que soit l’état de la garantie. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient faire réparer leurs contrôleurs gratuitement que s’ils disposaient d’une garantie valide, qui couvre l’appareil pendant 24 mois à compter de l’achat.

Bien sûr, l’offre est accompagnée de mises en garde standard. Il n’est pas éligible si le boîtier de l’appareil a été ouvert ou a été précédemment réparé par un prestataire de services non agréé. Les « dommages accidentels » ou la dérive causés par des accessoires tiers sont également disqualifiés. Cependant, il est difficile d’imaginer quel accessoire tiers pourrait causer le problème ou comment Nintendo pourrait faire cette qualification.

On ne sait pas exactement quand Nintendo a élargi le programme. Il a été repéré pour la première fois par Nintendo Life le 3 avril. Avant cela, les réparations gratuites n’étaient disponibles qu’aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et en France. Il est également incertain quand l’offre expire. Nintendo indique uniquement « jusqu’à nouvel ordre » sur la page d’assistance. Le programme a débuté en Amérique du Nord il y a environ quatre ans, si vous souhaitez utiliser cela comme une estimation grossière.

La dérive Joy-Con est apparue pour la première fois quelques mois seulement après le lancement du Switch original en 2017. Peu de temps après les premiers rapports sur le problème, il s’est transformé en un cauchemar à part entière pour Nintendo, le problème affectant non seulement le Switch de première génération, mais aussi le vendu. -séparément Joy-Cons, le contrôleur Switch Pro et le Switch Lite avec joysticks intégrés non amovibles.

Nintendo a d’abord nié que le problème était de sa faute. Cependant, après avoir été battu dans la presse, examiné par des organismes de surveillance des consommateurs et deux recours collectifs très médiatisés, Nintendo s’est finalement excusé pour le problème et a lancé un programme de réparation limité. Par la suite, l’une des poursuites a été abandonnée et un tribunal californien a rejeté l’autre.

Nintendo soutient que le problème n’est pas causé par un défaut mais par une usure normale. Le problème ne se limite pas non plus aux Joy-Cons. Les contrôleurs PS5 DualSense de Sony et Xbox Elite de Microsoft souffrent également du syndrome de réactivité. Je l’ai expérimenté avec deux contrôleurs DualSense, les Joy-Cons inclus avec mon Switch et un ensemble de Joy-Cons tiers.

