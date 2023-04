OnePlus répertorie plusieurs fonctionnalités de l’iPhone que les marques Android « ne peuvent pas » copier

Il est très courant de trouver une comparaison avec l’iPhone lors d’un événement presse où un fabricant d’Android annonce un nouveau produit phare. En effet, les iPhones semblent être la « norme » pour les téléphones mobiles phares. Lors de l’achat d’un téléphone mobile, de nombreux utilisateurs haut de gamme optent toujours pour l’iPhone malgré le fait que d’autres modèles disposent d’appareils photo, de batteries, d’une charge rapide et même de conceptions de qualité supérieure. Ces iPhones coûtent également beaucoup plus cher que les téléphones mobiles Android.

Les gens achètent-ils simplement des iPhones à l’aveuglette sans tenir compte de la performance des coûts ? Bien sûr que non. L’iPhone présente sans aucun doute de nombreux problèmes, mais il présente également de nombreux avantages, notamment certaines fonctionnalités spéciales. Un dirigeant de la marque chinoise, OnePlus, affirme que les iPhones ont des fonctionnalités difficiles à dupliquer pour Android. Il résume les caractéristiques qu’il considère comme des « caractéristiques spéciales » comme suit

Photo en direct

Mode film

Texte en direct

Dolby vidéo

Proraw

HDR locale

Certaines de ces fonctionnalités nécessitent une optimisation logicielle ou un matériel adapté. Certaines de ces fonctionnalités peuvent jouer un rôle dans les décisions des acheteurs de téléphones mobiles. Eh bien, certaines de ces fonctionnalités sont déjà présentes sur certains téléphones Android. Nous ne pouvons pas dire pourquoi l’exécutif de OnePlus pense qu’ils sont « spéciaux ».

Fonctionnalités de l’iPhone répertoriées par l’exécutif de OnePlus

Photo en direct

Live Photo est une fonctionnalité introduite par Apple en 2015 avec les iPhone 6s et 6s Plus. Il capture quelques secondes de vidéo et d’audio avant et après que les utilisateurs aient pris une photo fixe. Il créera également une courte animation que les utilisateurs pourront voir lorsqu’ils cliqueront et resteront sur la photo. Les photos en direct peuvent être prises avec l’application Appareil photo intégrée sur les appareils iOS et peuvent être partagées avec d’autres utilisateurs Apple via iMessage ou AirDrop. Les utilisateurs peuvent également les exporter sous forme de fichier vidéo ou de GIF animé. De plus, Live Photos peut capturer le son, ajoutant une autre couche à l’expérience de revivre un moment.

En plus de l’application Appareil photo intégrée, des applications et services tiers ont également commencé à prendre en charge Live Photos. Par exemple, Facebook et Instagram permettent tous deux aux utilisateurs de télécharger des photos en direct et de les visualiser en tant que telles, et Google Photos peut automatiquement transformer les photos en direct en courtes animations appelées « cinemagraphs ». Un problème potentiel de Live Photos est qu’elles occupent plus d’espace de stockage que les photos ordinaires, car elles incluent les parties vidéo et audio. Cependant, les utilisateurs peuvent désactiver la fonction Live Photo dans l’application Appareil photo s’ils préfèrent ne prendre que des photos fixes.

Mode film

Le mode Film sur l’iPhone est une fonction d’enregistrement vidéo qui permet aux utilisateurs de capturer des vidéos de haute qualité à l’aide de l’appareil photo de leur téléphone. Il est disponible sur tous les modèles d’iPhone récents et permet aux utilisateurs d’enregistrer dans des résolutions allant jusqu’à 4K à 60 images par seconde (fps).

Le mode Film sur l’iPhone possède une variété de fonctionnalités qui en font un outil puissant pour les vidéastes amateurs et professionnels. Par exemple, les utilisateurs peuvent régler l’exposition et la mise au point pendant l’enregistrement, et peuvent également utiliser des filtres pour ajouter des effets créatifs à leurs vidéos. De plus, la technologie de stabilisation d’image intégrée à l’iPhone aide à maintenir la stabilité des vidéos, même lors de la prise de vue à main levée. Une autre fonctionnalité utile du mode Film est la possibilité de basculer entre les caméras avant et arrière pendant l’enregistrement.

Texte en direct

Live Text est une fonctionnalité introduite dans iOS 15 et macOS Monterey qui permet aux utilisateurs d’extraire du texte à partir d’images et de l’utiliser de différentes manières. Avec Live Text, vous pouvez sélectionner et copier du texte à partir de photos, de captures d’écran et même de flux de caméra en direct. Vous pouvez également l’utiliser pour rechercher des informations sur le texte sélectionné, comme rechercher le menu d’un restaurant ou rechercher un livre en ligne.

Live Text utilise l’intelligence de l’appareil pour reconnaître le texte dans les images et faciliter l’interaction avec ce texte. Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile lorsque vous avez besoin de saisir rapidement des informations à partir d’une image et que vous ne souhaitez pas les saisir manuellement. De plus, Live Text peut reconnaître les textes manuscrits. Il peut facilement les transformer en dessins en textes que les utilisateurs peuvent modifier.

Dolby vidéo

L’enregistrement vidéo Dolby Vision HDR est une fonctionnalité disponible sur les derniers modèles d’iPhone, y compris l’iPhone 12. Cette technologie offre aux utilisateurs une profondeur de couleur et un contraste élevés dans leurs séquences vidéo. Le résultat est une véritable expérience visuelle immersive. Avec Dolby Vision, la vidéo capture plus d’informations dans les hautes lumières et les ombres, ce qui donne une gamme plus dynamique de couleurs et de tons.

La fonction d’enregistrement vidéo Dolby Vision HDR est facilement accessible via l’application Appareil photo sur votre iPhone. Sélectionnez simplement le mode vidéo et balayez vers la droite pour accéder au menu des paramètres où vous pouvez activer Dolby Vision HDR. Il convient de noter que les vidéos enregistrées dans ce format occupent plus d’espace de stockage que les vidéos standard, il est donc important de vous assurer que vous disposez de suffisamment d’espace disponible sur votre appareil ou d’utiliser le stockage iCloud pour les enregistrer.

ProRAW

Il s’agit d’une fonctionnalité introduite par Apple pour les derniers modèles d’iPhone, y compris l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. ProRAW permet aux utilisateurs de capturer des photos dans un format qui ajoute les avantages de la prise de vue en RAW avec les fonctionnalités de photographie informatique de l’appareil photo. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent capturer des photos dans un format contenant toutes les données brutes du capteur de l’appareil photo, y compris des informations sur la couleur, l’exposition et d’autres paramètres. Pour utiliser ProRAW, accédez simplement à l’application Appareil photo sur votre iPhone et sélectionnez l’option ProRAW dans le menu des paramètres. Gardez à l’esprit que les fichiers ProRAW occupent plus d’espace de stockage que les photos ordinaires, vous devrez donc vous assurer que vous disposez de suffisamment d’espace de stockage disponible sur votre appareil.

HDR locale

Local HDR (High Dynamic Range) est une fonctionnalité disponible sur certains modèles d’iPhone qui vous permet de capturer des photos avec une plage et des détails plus larges que le mode photo standard.

Lorsque vous prenez une photo avec Local HDR, votre iPhone capture plusieurs images à différents niveaux d’exposition et les mélange pour créer une seule photo. Cela peut être particulièrement utile dans les situations où il y a à la fois des zones claires et sombres dans la scène, comme un paysage avec un ciel clair et un premier plan sombre.

Contrairement au mode HDR standard, qui peut produire une image avec un faux effet, le HDR local se concentre sur des zones spécifiques de la photo et n’applique l’effet HDR qu’à ces zones. Il en résulte une image plus naturelle avec une meilleure précision des détails et des couleurs.

Pour activer le HDR local sur votre iPhone, ouvrez l’application Appareil photo et appuyez sur l’icône HDR en haut de l’écran. À partir de là, sélectionnez « On » ou « Auto » pour activer le mode HDR. Lorsque HDR est activé, votre iPhone passe automatiquement en HDR local lorsqu’il détecte une scène qui pourrait bénéficier de la fonctionnalité. Notez que tous les modèles d’iPhone ne prennent pas en charge le HDR local, vous devrez donc peut-être vérifier les spécifications de votre appareil pour voir si cette fonctionnalité est disponible.

