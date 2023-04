AirTag aide un homme du Texas à retrouver son camion volé, la confrontation se termine par une « fusillade » mortelle

Le traqueur d’articles AirTag d’Apple continue de faire la une des journaux aux États-Unis et au-delà. Au cours de la semaine dernière, deux nouvelles histoires AirTag sont apparues dans lesquelles l’appareil à 29 $ a été utilisé pour localiser des voitures volées, mais un cas a eu un résultat radicalement différent de l’autre.

AirTag aide un homme à retrouver son camion volé au Texas

À San Antonio, au Texas, le camion d’un homme a été volé dans son allée mercredi dernier, mais il y avait un AirTag à l’intérieur de la voiture. En utilisant l’emplacement de cet AirTag, il a pu retrouver son camion et l’a trouvé dans un centre commercial à travers la ville.

Il a ensuite appelé le département de police de San Antonio et signalé que son camion avait été volé, mais il n’a pas attendu que les agents se présentent avant de prendre les choses en main. Comme le rapporte My San Antonio, l’homme s’est approché de son camion volé sur le parking.

« La police a déclaré que l’homme avait vu son camion sur le parking, s’était approché du véhicule volé pour tenter de confronter la personne à l’intérieur, et une sorte de désaccord s’ensuivit », explique le rapport. À ce stade, certains détails ne sont pas clairs et la police dit qu’elle « n’a pas pu confirmer si l’homme et le voleur présumé se sont disputés ».

Selon la police, la victime du vol de voiture croyait que le voleur de voiture présumé était armé d’une arme à feu, ce qui a conduit à « une fusillade ». Dans les coups de feu, le voleur de voiture présumé a été abattu et déclaré mort.

La police a déclaré qu’à l’heure actuelle, elle pensait que la victime du voleur de voiture était la seule personne à avoir tiré et qu’elle ne pouvait pas confirmer s’il y avait plus d’une arme trouvée sur les lieux du crime. Le voleur présumé, un autre homme, a été abattu et déclaré mort, a déclaré Soliz. Son identité n’a pas été révélée. La victime du vol de voiture serait restée sur les lieux de la fusillade, aurait obéi à la police et aurait été placée en garde à vue pour interrogatoire. Le tireur ne devrait pas faire face à des accusations, [SAPD spokesperson Nick Soliz] dit, mais a noté qu’une enquête est en cours.

Le point à retenir de cette affaire est « d’attendre la police dans cette affaire », a déclaré le département de police de San Antonio. « Laissez-nous vous accompagner. Nous avons une formation.

Un résultat différent en Ecosse

Pendant ce temps, le Daily Record rapporte qu’une police écossaise a pu retrouver un Range Rover volé – près d’un an après son premier vol – grâce à un AirTag.

Un voleur qui a volé un Range Rover de 44 000 £ a été attrapé par un dispositif de repérage dans le sac à main de la victime. L’Apple AirTag a conduit la police à un appartement Airbnb où l’ouvrier du bâtiment Daniel Kerr avait montré le véhicule à ses collègues. Un sac à langer Gucci de 1 200 £ et d’autres accessoires de créateurs, y compris le sac à main, ont également été récupérés. Kerr, 32 ans, a admis avoir volé le Range Rover et d’autres objets après avoir pénétré par effraction dans une maison à Bellshill, dans le Lanarkshire, le 7 juillet de l’année dernière. Le tribunal du shérif de Hamilton a appris vendredi que Kerr, de Durham, séjournait dans la région alors qu’il travaillait sur un chantier de construction de supermarché.

On ne sait pas pourquoi il a fallu plus de huit mois aux policiers écossais pour localiser le sac à main volé, le Range Rover et d’autres objets. Pourtant, le véhicule et tous les autres objets volés ont été récupérés avec succès.

