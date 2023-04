Samsung fléchit ses muscles : dévoile son téléphone pliable « à trois volets »

Le géant sud-coréen de la fabrication, Samsung, est l’un des principaux acteurs du marché des téléphones portables pliables. En effet, après l’interdiction de Huawei, Samsung est désormais le « roi » incontesté du marché des téléphones pliables. Récemment, Yogesh Brar, un blogueur technologique populaire, a déclaré que Samsung lancerait cette année un appareil mobile doté d’un écran « triple ». Si cela se produit, cela fera de Samsung la première entreprise à lancer un téléphone portable pliable en trois volets. Samsung avait prévu de lancer trois téléphones plus tard cette année, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5, sa nouvelle série pliable, et le Galaxy S23 FE, un téléphone à barre chocolatée. Mais selon les dernières nouvelles, le Galaxy S23 FE ne se lance pas. Le téléphone pliable à trois volets remplacera cet appareil.

Samsung Display a déjà présenté un écran OLED avec deux charnières pouvant être pliées trois fois lors du précédent salon. On s’attend à ce que Samsung Display lance une version améliorée du panneau. La société l’utilisera pour ce prochain appareil à trois volets. L’appareil peut également être alimenté par la même puce Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy que le Samsung Galaxy S23 Ultra.

À d’autres égards, Samsung Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 peuvent utiliser une nouvelle charnière en forme de goutte. Avec cette conception, il peut obtenir un rayon de pliage plus large. Par rapport à la génération précédente d’appareils pliants, le pli de l’écran du nouvel appareil peut être moins évident. De plus, le nouveau téléphone peut également être complètement repliable à plat. Bien sûr, nous nous attendons à ce que cet appareil prenne en charge une sorte d’étanchéité, peut-être IPX8.

Samsung a su atteindre l’esprit « osez être le premier » pour explorer de nombreux domaines. Les fans aimeront peut-être cette image de marque d’un « fou technique ». Dans l’ensemble, Samsung semble être à la hauteur de sa réputation de « Big Brother of Android ».

