La PS5 Slim / PS5 Pro sera lancée en juin lors de la PlayStation Showcase

Les rumeurs ne cessent de circuler concernant le lancement de nouveaux modèles PS5. Selon ces rumeurs, Sony se prépare à présenter très prochainement la PS5 Slim et la PS5 Pro. Apparemment, la variante Slim pourrait arriver un peu plus tôt que la variante Pro. Il manquera des améliorations de performances importantes mais apportera une nouvelle conception modulaire avec un pilote de disque amovible. Oui, il semble que la soi-disant PS5 avec pilote de disque externe, destinée à remplacer les modèles existants, pourrait être lancée sous le nom de PS5 Slim. Plus de preuves sur le lancement de ce nouveau modèle ont fait surface il y a quelques jours. Désormais, il semblerait que Sony prépare un nouvel événement pouvant servir de scène à ces modèles.

PlayStation Showcase à venir en juin

Selon le journaliste réputé Jeff Grubb, Sony prévoit une PlayStation Showcase pour juin. Pour le moment, cet événement n’a pas de date précise, mais il aura lieu avant le Summer Game Fest qui commence le 8 juin. Sony prévoyait en fait un événement pour la saison « E3 2023 ». La société n’assisterait pas à l’événement, car elle a quitté l’E3 il y a des années, mais elle utiliserait quand même cette période pour présenter la «prochaine phase de la PS5». Maintenant, l’E3 2023 est mort et, pour être honnête, je pense qu’il n’y a pas de retour en arrière pour ce salon, mais le Summer Game Fest jouera le rôle et Sony sera prêt pour cela.

Jeff Grubb précise que Sony utilisera sa prochaine PlayStation Showcase pour divulguer des détails sur « la prochaine phase de la PS5 ». Cela pourrait signifier beaucoup de choses, mais un grand événement au milieu de multiples rumeurs sur un nouveau modèle PS5 semble être la scène parfaite pour son lancement. Bien sûr, nous attendons également des nouvelles concernant les futurs jeux PS5. Au cours des deux dernières années, Sony a lancé plusieurs jeux, et pour le moment, nous savons seulement que Spiderman 2, Wolverine et Death Stranding 2 arrivent sur la plate-forme.

Pourquoi cela semble-t-il le moment idéal pour le lancement d’une PS5 Slim ou d’une PS5 Pro ?

Il y a près de trois ans, Sony a organisé un PlayStation Showcase où il a confirmé la conception et l’arrivée de la PlayStation 5. Depuis lors, nous n’avons pas eu d’événement de cette nature. Le PlayStation Showcase est aujourd’hui le plus grand événement pour les fans de PlayStation. Lorsque l’entreprise veut montrer uniquement des jeux, elle opte pour l’état des lieux habituel. Compte tenu de l’importance d’une vitrine, nous avons de bonnes attentes pour une vitrine PlayStation qui se déroulera en juin de cette année.

Bien qu’il n’y ait pas d’informations concrètes concernant une PS5 Pro, il semble qu’une PS5 Slim soit sur le point d’être révélée. Il est assez courant que Sony lance des modèles Slim de chaque génération de PlayStation. La PS5 est un Behemoth qui prend facilement l’espace de votre pièce par la force. C’est probablement la PlayStation qui a le plus besoin d’une version Slim.

Depuis l’année dernière, nous entendons des rumeurs concernant un nouveau modèle PS5. Sony a fait face à de multiples défis pour assurer les stocks de la PS5. En fin de compte, l’entreprise a trouvé une solution intéressante pour améliorer les choses. Il vise à lancer une PS5 modulaire qui pourrait être vendue dans les éditions numériques et physiques. Ce modèle particulier remplacerait les modèles existants, tout comme les autres versions Slim l’ont fait dans le passé. Des rumeurs récentes ont souligné que le nouveau modèle PS5 pourrait à peu près être lancé en tant que PS5 Slim que nous attendions.

Une nouvelle phase pour la PS5 est sur le point de commencer

L’événement à venir lancera une « nouvelle phase » pour la PS5. Nous avons donc de bonnes raisons de croire au lancement du nouveau modèle. Cela correspond également à d’autres fuites. La plupart d’entre eux ont suggéré une révélation au milieu de 2023. La disponibilité réelle commencerait quelques mois plus tard. Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec le lancement d’un modèle PS5 Pro en ce moment. Cependant, il n’y a rien de mal à avoir une version Slim. Surtout quand il promet d’améliorer les stocks.

Nous continuerons à suivre ces rumeurs avec attention. Bien sûr, d’autres fuites apparaîtront avant un nouvel événement. Pour plus d’informations sur les jeux, n’hésitez pas à consulter Mobigaming.com ! Le site Web de notre frère s’est concentré sur l’actualité des jeux et tout ce qui se cache derrière cette industrie incroyable.

