Téléphone Samsung Galaxy A24 : la nouvelle bête en devenir

Samsung domine le marché des téléphones Android cette année, de la série Samsung Galaxy S23 au dernier Samsung Galaxy A24. À ce jour, la société a sorti 8 smartphones de milieu de gamme pour capter l’intérêt de la classe ouvrière. Étonnamment, seuls deux de ces appareils prennent en charge la connectivité 4G. En revanche, d’autres téléphones Samsung Galaxy sont dotés d’une connectivité 5G.

Le dernier téléphone Samsung abordable n’aura pas de connectivité 5G. Le téléphone Samsung Galaxy A24 devrait d’abord faire ses débuts en Inde. De plus, nous utiliserons ces téléphones dans quelques mois. Le téléphone fera ses débuts avec le numéro de modèle SM-A245F/DS. Cela montre qu’il s’agit d’un téléphone 4G avec double SIM.

Le téléphone Samsung Galaxy A24 pourrait bientôt être lancé en Inde :

Auparavant, la rumeur disait que le téléphone Samsung Galaxy S24 serait alimenté soit par un processeur Snapdragon 680, soit par un processeur MediaTek Helio G99. De plus, les utilisateurs pourront profiter de films sur un incroyable écran Super AMOLED Infinity U de 6,4 pouces. La meilleure partie est qu’il prendra en charge la résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Comme les smartphones standard de nos jours, le dernier téléphone Samsung Galaxy est doté d’un objectif principal de 50 MP, d’un appareil photo macro de 2 MP et d’un appareil photo ultra-large de 5 MP. L’avant porte une caméra selfie de 13 MP. Le téléphone comportera également une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 25 W. De plus, la société vient de publier la certification BIS du téléphone.

Il confirme que le téléphone Samsung Galaxy A24 sera d’abord lancé en Inde. Les premières fuites sur le téléphone montrent qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre ces téléphones Galaxy et les séries Galaxy A et S. Sans oublier que ces deux séries ont été lancées plus tôt cette année. L’arrière de ces téléphones a une texture simple avec trois anneaux de caméra autour de ses trois caméras arrière.

Les autres caractéristiques comprennent un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté juste en dessous ou au-dessus du bouton de verrouillage. Ils disposent également d’une prise casque 3,5 mm, d’un port USB Type-C et d’un haut-parleur.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine