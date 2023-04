Une autre marque chinoise s’apprête à lancer un téléphone mobile de 1 To pour moins de 400 $

Les marques chinoises sont très différentes des marques non chinoises comme Samsung, Apple ou Sony. Ils n’ont aucune réserve et la concurrence est très directe. Contrairement à Samsung et à d’autres marques qui prennent leur temps avant de sortir de nouveaux produits, la plupart des marques chinoises ne le font pas. Une fois qu’une marque lance un produit et qu’il fonctionne bien, attendez-vous au même produit ou à la même technologie (copie directe) d’une autre marque dans quelques semaines. C’est ce qui se passe en ce moment avec Redmi et Realme. Rappelons qu’il y a quelques jours, Redmi a sorti le Redmi Note 12 Turbo. Cet appareil a un modèle de 16 Go de RAM qui dispose de 1 To de stockage. Depuis la sortie de cet appareil, il est en « feu » sur le marché. Ses ventes ont été explosives jusqu’à présent, en particulier le modèle de téléphone mobile 1 To. L’argument de vente de cet appareil est que le téléphone mobile de 1 To se vend moins de 400 $.

Le modèle Redmi Note 12 Turbo 16 Go + 1 To se vend 2599 yuans, soit environ 378 $. Redmi a actuellement du mal à faire face à la demande pour cet appareil. Eh bien, ce ne sera pas dans peu de temps car une autre marque chinoise, Realme, est prête avec une nouvelle option. Realme a déjà un téléphone mobile qui utilise presque tout ce que les utilisateurs de Redmi Note 12 Turbo. Il utilise le même SoC Snapdragon 7+ Gen1, la même RAM de 16 Go et le même stockage de 1 To. Connaissez-vous la partie surprenante? Le téléphone mobile Realme a le même prix, 2599 yuans (378 $). Cet appareil est le Realme GT Neo5 SE et c’est un rival direct du Redmi Note 12 Turbo. Appelez-le non innovant, une copie directe ou même un appareil plagié, Realme comme beaucoup d’autres marques chinoises s’en moque probablement.

Redmi Note 12 Turbo contre Realme GT Neo5 SE

Quant à savoir lequel des deux est le meilleur et lequel est le pire, et quels aspects sont différents, voici quelques différences qui pourraient aider à séparer ces appareils de différentes marques. Les modèles suivants sont appelés Redmi et Realme en abrégé.

1. Tout d’abord, les deux ont un corps et un cadre en plastique. Cependant, l’écran de Redmi n’a pas de support en plastique, le cadre est plus étroit et la valeur de la face avant est plus élevée.

2. L’écran de Redmi a une résolution de 1080P et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais une profondeur de couleur de 12 bits améliorera l’affichage des couleurs. Quant à Realme, il utilise une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144Hz. L’écran prend également en charge une profondeur de couleur de 10 bits, il devrait donc être plus délicat et plus lisse.

3. Les deux caméras principales sont les mêmes, mais Redmi a un anti-tremblement OIS, donc l’expérience de la caméra sera meilleure.

4. Après une mesure réelle, les performances de Realme Gaming sont meilleures (bien que celles de Redmi ne soient pas mauvaises), et sa batterie de 5500 mAh est plus grande et prend en charge une charge flash de 100 W, tandis que Redmi dispose d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67 W. Charge.

5. Realme a une reconnaissance d’empreintes digitales sous l’écran, tandis que Redmi a une reconnaissance d’empreintes digitales latérales, mais Redmi est plus mince et possède une interface avancée de 3,5 mm.

6. Realme dispose d’un GPS bi-fréquence et d’une mémoire LPDDR5X, tandis que Redmi dispose d’un GPS mono-fréquence et d’une mémoire LPDDR5.

7. Les services après-vente des deux marques sont assez bons, mais Redmi semble avoir une présence plus globale que Realme.

Conclusion

En conclusion, Redmi est plus léger et plus fin, a fière allure, prend de bonnes photos et possède une prise casque 3,5 mm. Realme, en revanche, a des performances légèrement meilleures, des empreintes digitales sous l’écran, une batterie plus grande, une charge plus rapide et un meilleur écran. Ainsi, si vous êtes tout au sujet de la capacité de stockage, vous aurez peut-être du mal à choisir entre ces appareils. Pour le moment, ce sont les seuls smartphones avec 1 To de stockage qui se vendent à moins de 400 $.

