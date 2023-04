Voici une astuce pour accélérer la charge de votre iPhone

Tout le monde est conscient que nous sommes dans une nouvelle ère de recharge des smartphones. C’est l’ère de la charge rapide, et tous les fabricants de téléphones en profitent. Les smartphones peuvent désormais se recharger à des vitesses très rapides, ce qui rend la vie beaucoup plus facile. Au départ, la charge rapide était limitée à quelques appareils phares. Dernièrement, même un téléphone d’entrée de gamme prend en charge la charge rapide.

Étonnamment, l’iPhone d’Apple a encore quelques années de retard en matière de charge rapide. Pour une raison quelconque, l’iPhone n’a pas été en mesure de franchir la plage des 20 W en vitesse de charge. Si vous avez un téléphone Android qui a une vitesse de charge très rapide, vous pourriez être déçu lorsque vous passez à l’iPhone tant que la vitesse de charge est concernée.

Vous pourriez vous sentir assez frustré si vous devez recharger rapidement votre téléphone afin de quitter la maison pour une raison très importante. Pourtant, le niveau de la batterie de votre iPhone continue de tourner lentement. Cela peut être assez frustrant et vous souhaiterez peut-être qu’il existe un moyen de le faire aller plus vite. Eh bien, je suppose que c’est la raison pour laquelle vous êtes ici. Il y a peu de choses que vous pouvez réellement faire pour que votre iPhone se charge plus rapidement que d’habitude.

Rendre l’iPhone plus rapide

Veuillez noter que ce ne sont que des conseils pour aider votre téléphone à se recharger plus rapidement. Ce n’est pas un moyen d’augmenter comme par magie la vitesse de charge de 25W à 66W. Non, ce n’est pas ça, ce sont des astuces qui peuvent réduire le temps de charge de votre iPhone d’un nombre raisonnable de minutes.

De plus, n’utilisez jamais de chargeur sans fil si vous souhaitez que votre smartphone se charge plus rapidement, en particulier avec un iPhone. La charge sans fil dans les iPhones est naturellement plus lente que l’utilisation d’un chargeur mural. L’utilisation de chargeurs sans fil n’est recommandée que si vous n’avez pas besoin que votre téléphone se recharge rapidement. Si vous avez besoin d’une charge rapide, vous devrez envisager d’utiliser un chargeur mural.

Ce guide est destiné à ceux qui utilisent des chargeurs muraux, certifiés MFI d’origine avec la bonne quantité de puissance de charge. Si vous avez un tel chargeur et pourtant votre téléphone ne charge pas assez vite, vous pouvez suivre ces conseils simples pour rendre votre chargeur iPhone plus rapide.

Activez le mode avion pour aider votre iPhone à se recharger plus rapidement

Cela peut sembler un gadget, mais cela fonctionne vraiment comme de la magie. L’activation du mode Avion limite de nombreuses fonctionnalités, ce qui ralentit la vitesse de chargement. Nos téléphones recherchent constamment des signaux et essaient de maintenir les signaux actifs. Ce processus consomme généralement beaucoup d’énergie de la batterie et ralentit la vitesse de charge.

L’activation du mode avion permet à la charge de se concentrer uniquement sur la batterie au lieu de distribuer une puissance supplémentaire pour les signaux réseau et les connexions Wi-Fi. Cela permet à votre téléphone de se recharger beaucoup plus rapidement et peut vous donner suffisamment de puissance si vous avez besoin de recharger rapidement votre iPhone.

Activer le mode basse consommation

Vous pouvez le faire pour accélérer votre vitesse de charge si le mode avion ne semble pas être une bonne option pour vous. En effet, l’activation du mode avion désactive toutes les connexions réseau qui pourraient vous faire manquer des appels ou des messages importants.

L’activation du mode faible consommation ne désactive pas votre connectivité réseau, mais réduit le fonctionnement de certaines fonctionnalités afin de permettre au téléphone de se recharger plus rapidement. Cette fonctionnalité réduit la charge de travail sur votre appareil en désactivant certaines fonctionnalités d’arrière-plan qui ne sont pas trop importantes.

Il atténue également la luminosité de votre écran afin de permettre au téléphone de se recharger plus rapidement même si vous souhaitez toujours utiliser votre appareil pendant qu’il se recharge. Cela aidera à accélérer le processus de charge même si vous utilisez votre téléphone alors qu’il est en charge.

D’un autre côté, si vous en avez besoin pour charger encore plus rapidement et que vous n’attendez pas vraiment d’appels ou de messages importants, vous pouvez les désactiver tous les deux. Vous pouvez également désactiver des fonctionnalités telles que Bluetooth et la localisation sur votre appareil.

Conclusion

Comme je l’ai dit plus tôt, ce guide ne fera pas passer votre iPhone de 25W à 66W. Cependant, cela devient très utile lorsque vous avez un besoin urgent d’avoir suffisamment de puissance dans votre appareil. Si vous vous trouvez dans une telle situation, vous pouvez simplement suivre ces étapes simples pour vous aider à démarrer plus rapidement.

