Les Parisiens votent pour interdire la location de scooters électriques par glissement de terrain

En un mot : vous devrez vous débrouiller à pied – ou peut-être louer un vélo – lors de votre prochaine visite de La Ville Lumière. Près de 90% des votes exprimés lors d’un récent référendum étaient en faveur de l’interdiction des scooters à batterie dans la capitale française. C’est une marge considérable, mais peut-être que les chiffres révèlent que la plupart des gens ne semblaient pas s’en soucier d’une manière ou d’une autre. Sur les 1,38 million d’électeurs inscrits de la ville, seuls 103 000 environ ont participé au vote.

Selon la BBC, Paris a été l’une des premières grandes villes à adopter la location de scooters électriques, mais il semblerait que la plupart pensent qu’ils ont fait plus de mal que de bien. La publication a cité des inquiétudes croissantes concernant la conduite imprudente de scooters et le fait que de nombreux conducteurs ne portent pas de casque. D’autres ont contesté le fait que les scooters garés encombraient les parcs et autres espaces publics et occupaient des espaces généralement réservés aux voitures ou aux motos. Des personnes aussi jeunes que 12 ans peuvent légalement louer un scooter électrique à Paris, a noté la BBC.

Désormais, Paris est la première grande métropole européenne à se retourner contre les aides à la mobilité à la mode.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a soutenu l’interdiction, a annoncé le vote en janvier. « Je m’engage à respecter le choix des électeurs, purement et simplement », a déclaré le maire, ajoutant que la location de scooters était à la fois coûteuse et à l’origine de nombreux accidents.

Trois des plus grands fournisseurs de location de scooters de la ville – Tier, Dott et Lime – ont tiré parti de leur portée sur les réseaux sociaux pour essayer d’inciter les jeunes électeurs à se rendre aux urnes. Ils ont même offert des trajets gratuits aux électeurs le jour du scrutin, mais il est clair que la campagne de marketing n’a pas eu beaucoup d’impact sur la participation électorale.

Il convient de mentionner que le référendum ne concernait que la location de scooters électriques et que les scooters à deux roues privés n’étaient pas concernés.

Hidalgo a déclaré au Washington Post que Paris interdirait la location de scooters en libre-service à partir du 1er septembre, soit un jour après l’expiration du contrat actuel de la ville avec les opérateurs.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :