Star64 est un nouvel ordinateur monocarte RISC-V pour les développeurs et les amateurs

Qu’est-ce qui vient de se passer? La carte Star64, annoncée l’été dernier, sera enfin disponible à l’achat cette semaine. Les développeurs pourront également expérimenter le système et profiter de la liberté de choix offerte par les nombreuses options d’interface disponibles à bord.

La société de hardware ouvert Pine64 ajoute une nouvelle option à son offre d’appareils ARM à faible coût pour les développeurs et les utilisateurs finaux. Star64 est un ordinateur monocarte basé sur l’architecture de jeu d’instructions RISC-V (ISA), une alternative Raspberry Pi qui offre un moyen abordable de créer des logiciels pour l’architecture de processeur basée sur RISC.

La carte Star64 devrait être disponible à l’achat à partir du 4 avril 2023, avec un prix initial de 70 $ pour la version de base avec 4 Go de RAM. Un modèle de 8 Go sera également disponible pour 90 $. La page du produit Star64 sur le site marchand Pine64 ne montre que la déclinaison 8 Go au moment de la rédaction, et elle est répertoriée comme étant en rupture de stock.

Comme souligné dans la dernière mise à jour trimestrielle de Pine64, Star64 dispose d’un processeur quadricœur RISC-V 1,5 GHz 64 bits (SiFive U74), d’un GPU BX-4-32 d’Imagination Technology, prenant en charge jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4 (1866 MHz ), et un Core E24 RISC-V intégré pour un contrôle en temps réel. Selon Pine64, le processeur SiFive devrait fournir des performances comparables à celles du processeur Rockchip RK3566 ARM (Cortex-A55), tandis que le prise en charge vidéo comprend un port HDMI.

Le prise en charge de Star64 pour la communication externe est assurée par un double port Ethernet Gigabit, une interface sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2, un port USB 3.0, trois ports USB 2.0 et une socket audio 3,5 mm. L’alimentation provient d’un connecteur DC 12V/3A. Les autres options de connexion incluent un emplacement PCIe x1, un port GPIO et une interface de caméra MIPI-CSI. La carte peut être équipée d’un module eMMC en option jusqu’à 128 Go, et il y a un lecteur de carte microSD pour des options de stockage supplémentaires.

Pine64 indique que la carte Star64 est une nouvelle plate-forme RISC-V conçue pour servir la communauté « pour les années à venir ». En fait, l’architecture RISC-V se positionne comme une alternative ouverte à ARM qui est à la fois gratuite (aucun accord de licence requis) et facile à utiliser.

Comparé à ARM, cependant, RISC-V manque encore cruellement du côté logiciel. Un ordinateur monocarte comme le Star64 pourrait en effet fournir une option peu coûteuse aux développeurs intéressés par l’expérimentation du jeu d’instructions RISC-V.

