La production de puces M2 a été interrompue pendant deux mois après qu’Apple a averti d’une période « difficile » pour Mac

Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement indique que la production de puces M2 a été complètement arrêtée en janvier et février en raison d’une demande limitée de Mac équipés de M2. On pense que c’est la première fois qu’Apple suspend la production de puces pour les produits de la génération actuelle.

La production a repris en mars, mais serait à la moitié du niveau de production de puces M1 à la même période l’an dernier…

Apple a annoncé les puces M2, M2 Pro et M2 Max en janvier, disponibles dans les nouveaux modèles de MacBook Pro et Mac mini.

Le MacBook Pro dernière génération d’Apple est désormais officiel. Les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces mis à niveau intègrent les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max. Les autres mises à jour incluent le Wi-Fi 6E pour la première fois, la mise à niveau HDMI avec prise en charge de l’affichage 8K, et plus encore.

La puce M2 Pro du nouveau MacBook Pro dispose d’un processeur jusqu’à 12 cœurs et d’un processeur graphique jusqu’à 19 cœurs. Vous pouvez également ajouter jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée. Le M2 Max peut aller encore plus loin, y compris un GPU jusqu’à 38 cœurs, doubler la bande passante de la mémoire unifiée et jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée […]

Apple a lancé aujourd’hui la nouvelle gamme Mac mini, disponible avec les puces M2 et M2 Pro à l’intérieur. La puce M2 Pro intègre un processeur 12 cœurs et un processeur graphique 19 cœurs, avec jusqu’à 32 Go de RAM.

Par rapport au M1 Mac mini de la génération précédente, Apple affirme que la puissance du M2 Pro offre des performances jusqu’à 2,5 fois plus rapides dans Affinity Photo, un transcodage ProRes 4,2 fois plus rapide dans Final Cut Pro et un gameplay jusqu’à 2,8 fois plus rapide dans Resident Evil Village.