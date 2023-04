La génération Z rend les téléphones polyvalents plus populaires aux États-Unis

En bref : à mesure que les smartphones de base deviennent moins chers et que les fonctionnalités haut de gamme se répercutent sur les appareils d’entrée de gamme, les téléphones stupides (c’est-à-dire les téléphones multifonctions) ne se vendent plus comme avant dans de nombreux pays, à l’exception des États-Unis. Selon un nouveau rapport, les téléphones stupides deviennent de plus en plus populaires parmi certains utilisateurs de la génération Z qui cherchent à limiter leur temps d’écran.

Les téléphones muets du début des années 2000 sont depuis longtemps populaires dans les pays en développement, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique pour leurs bas prix. Ces régions représentaient 80 % des ventes de téléphones multifonctions en 2022, écrit la recherche Counterpoint (via CNBC), mais leur popularité s’est stabilisée récemment. Aux États-Unis, cependant, il est en hausse.

HMD Global, le licencié de la marque Nokia, a vendu des dizaines de milliers de ses téléphones à clapet aux États-Unis chaque mois en 2022. Pourtant, cette augmentation contrastait avec ses ventes mondiales de téléphones, qui, selon la société, étaient en baisse.

On pense que la raison de cette tendance surprenante est la génération Z – ceux nés entre 1997 et 2012, actuellement âgés de 11 à 26 ans – qui en ont assez des écrans et essaient de réduire le temps d’écran pour protéger leur santé mentale, déclare Jose Briones, stupide influenceur téléphonique et modérateur du subreddit r/dumbphones.

L’impact négatif potentiel sur la santé mentale des applications de médias sociaux sur les adolescents est bien documenté; Facebook (comme c’était encore le cas à l’époque) a eu beaucoup de problèmes lorsqu’il a été révélé que l’entreprise savait à quel point Instagram était préjudiciable au bien-être mental des jeunes. L’Utah, quant à lui, est l’un des nombreux États à imposer une loi sur les médias sociaux qui exigera une autorisation parentale pour que les adolescents puissent ouvrir des comptes.

L’augmentation de la popularité des téléphones multifonctions a profité à des entreprises telles que Light, le créateur du Light Phone 2, qui est salué comme un excellent appareil pour la productivité grâce au manque de distractions trouvées dans les smartphones typiques.

« Ce que nous essayons de faire avec le téléphone Light n’est pas de créer un téléphone stupide, mais de créer un téléphone plus intentionnel – un téléphone premium et minimal – qui n’est pas intrinsèquement anti-technologie », a déclaré Joe Hollier, co -fondateur de Lumière. « Mais il s’agit de choisir consciemment comment et quand utiliser les aspects de la technologie qui améliorent ma qualité de vie. »

Utiliseriez-vous un téléphone polyvalent pour éviter les nombreuses applications, jeux, etc. distrayants que l’on trouve sur les combinés modernes ? Ou peut-être que vous aimez simplement avoir un téléphone à graver bon marché. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

