Apple a raison : pas de marché pour les téléphones portables à petit écran

Après de très mauvaises ventes avec l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini, Apple a décidé d’abandonner le téléphone portable à petit écran. La société a remplacé le « mini modèle » à petit écran par un « modèle plus » à écran plus grand. À l’époque, peu de marques lancent des téléphones mobiles avec des tailles d’écran inférieures à 6 pouces. La taille d’affichage du modèle mini iPhone n’était que de 5,4 pouces. Un rapport récent confirme maintenant que la décision d’Apple d’abandonner le mini modèle était tout à fait juste. Le rapport de DSCC révèle la dernière livraison d’écrans et montre que les ventes de l’iPhone 14 Plus sont meilleures que celles de l’iPhone 13 mini.









Le rapport compare les données d’expédition de panneaux iPhone de juin 2022 à avril 2023 (données estimées pour mars-avril de cette année). Les expéditions de panneaux de l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces sont bien supérieures à celles de l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces. Les ventes du modèle Plus sont en fait 59% plus élevées. C’est beaucoup. Selon des rapports précédents, l’iPhone 14 Plus est le modèle le moins populaire de la série iPhone 14. Selon le rapport ci-dessus, on peut constater que même si le 14 Plus est le modèle le moins populaire de la série 14, il a toujours un volume d’expédition plus élevé que l’iPhone 13 mini. couper.

Cela montre que la série iPhone 14 est plus populaire. En avril de cette année, les expéditions de panneaux d’iPhone 14 devraient augmenter de 2 % d’une année sur l’autre. L’iPhone 14 Pro et le Pro Max sont les deux modèles qui stimulent les ventes de la série iPhone 14. L’iPhone 14 Pro représente 28 % des expéditions de panneaux tandis que le modèle Pro Max en compte 36 %. Alors que l’iPhone 14 réalise 25% des ventes, l’iPhone 14 Plus ne réalise que 11% des ventes.

Commentaire de l’éditeur sur les téléphones portables à petit écran :

Ces derniers temps, les téléphones mobiles à petit écran ont perdu leur emprise sur les utilisateurs de téléphones. Même dans le camp Android, les utilisateurs ne sont pas si friands de petits téléphones portables. Dans le camp Android, le Xiaomi 13 possède l’un des plus petits écrans de ces derniers temps. Même à cela, cet appareil utilise un écran de 6,36 pouces. En toute honnêteté, il n’y a pas de place pour un écran < 6,0 pouces sur le marché de la téléphonie mobile

