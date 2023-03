Comment mettre à jour Sony Smart TV [4 Different Méthodes]

La mise à jour du logiciel de votre téléviseur est simple et facile. Vous pouvez soit laisser le téléviseur installer automatiquement les mises à jour, soit vérifier manuellement les mises à jour et les installer si elles sont disponibles. Pourquoi voudriez-vous mettre à jour le logiciel de votre téléviseur ? Bien, Il y a plusieurs raisons.

Premièrement, de nouvelles fonctionnalités peuvent avoir été déployées par la marque ou le système d’exploitation lui-même. Deuxièmement, il pourrait y avoir des corrections de bugs qui peuvent aider à résoudre divers problèmes.

Parfois, il y a aussi des améliorations de sécurité ainsi que la prise en charge de nouvelles applications pour votre téléviseur via des mises à jour logicielles ou micrologicielles. Il est donc préférable de vérifier et d’installer ces mises à jour à tout moment.

Dans le guide d’aujourd’hui, nous verrons comment vous pouvez mettre à jour et installer de nouvelles mises à jour du micrologiciel sur votre Sony Smart TV.

Maintenant, vous devez comprendre qu’il existe différents types de téléviseurs Sony sur le marché. Certains téléviseurs sont équipés de Google TV, d’autres d’Android TV et d’autres du système d’exploitation interne, comme on le voit sur les anciens modèles de téléviseurs LED et LCD.

Nous examinerons les étapes de mise à jour du téléviseur pour tous les types de téléviseurs Sony.

Google TV OS est la version la plus améliorée d’Android TV OS. La plupart des nouveaux téléviseurs Sony sont équipés de téléviseurs Google. Voici les étapes pour mettre à jour votre Google TV et Android TV de Sony.

Allumez votre Sony Google TV et appuyez sur le bouton Aide de la télécommande. Maintenant, sélectionnez État et diagnostics suivis de Mise à jour du logiciel système.

Enfin, choisissez Mise à jour logicielle.



Pour mettre à jour d’autres modèles Android TV Sony, vous pouvez suivre ces étapes.

Allumez le téléviseur et appuyez sur le bouton Aide de la télécommande de votre téléviseur. Ou si le bouton Aide est manquant, appuyez sur le bouton Accueil et choisissez Aide.

Avant le menu Aide, sélectionnez simplement la mise à jour du logiciel système suivie de la mise à jour du logiciel.

Certains modèles de téléviseurs afficheront Rechercher une mise à jour du système.

Sélectionnez-le pour télécharger et installer les mises à jour si disponibles.

En ce qui concerne les téléviseurs Android ou Google, votre téléviseur affichera également une notification sur l’écran d’accueil indiquant qu’une mise à jour logicielle est disponible pour que vous puissiez la télécharger et l’installer sur votre téléviseur Sony.

Si, pour une raison quelconque, votre Sony Google TV ou Android TV ne parvient pas à télécharger la mise à jour ou même à se connecter à Internet, vous pouvez suivre ces étapes pour télécharger manuellement la mise à jour et l’installer via une clé USB.

Sur votre PC, visitez le Site Web d’assistance Sony. Maintenant, saisissez le modèle de votre téléviseur Sony. Le numéro de modèle est généralement présent sur un sticker apposé sur le panneau arrière de votre téléviseur.

Une fois que vous avez entré le numéro de modèle de votre téléviseur, cliquez sur la section Logiciel ou Firmware. Téléchargez le micrologiciel sur votre PC, puis copiez-le sur une clé USB. Assurez-vous qu’il n’y a rien sur la clé USB.

Conservez également le fichier du micrologiciel à l’extérieur plutôt que dans n’importe quel dossier de votre clé USB. Branchez la clé USB sur les ports USB de votre téléviseur et suivez les instructions de mise à jour sur la page de support du micrologiciel pour votre modèle de téléviseur Sony particulier.

Si vous ne possédez pas de téléviseur intelligent Sony, vous pouvez toujours vérifier les mises à jour logicielles du téléviseur à condition qu’il puisse se connecter à Internet. Nous vous montrerons les étapes pour mettre à jour ces téléviseurs Sony avec et sans Internet.

Mettre à jour les modèles de téléviseurs Sony LCD et LED via Internet

Sélectionnez le menu Paramètres sur l’écran de votre téléviseur. Maintenant, accédez à Support client, Configuration ou Option de support produit. Maintenant, choisissez l’option de mise à jour logicielle. Enfin, choisissez Réseau et cliquez sur Oui ou Ok pour commencer à télécharger toute mise à jour si disponible. Si vous n’avez pas l’option de mise à jour du logiciel sur votre téléviseur, sélectionnez simplement l’option de téléchargement automatique du logiciel. Le téléviseur téléchargera la mise à jour au fur et à mesure qu’il trouvera une mise à jour.

Mettre à jour d’autres modèles de téléviseurs LED et LCD Sony via USB

Si votre téléviseur ne se connecte pas à Internet, vous pouvez toujours installer des mises à jour à l’aide d’une clé USB. Les étapes sont simples à suivre.

Dirigez-vous vers le Pages officielles de l’assistance Sony sur votre PC. Entrez maintenant le numéro de modèle de votre téléviseur LED ou LCD Sony. Le numéro de modèle est présent à l’arrière de votre téléviseur. Une fois que vous avez entré le modèle de téléviseur, sélectionnez votre téléviseur et choisissez l’option Firmware ou Software. Téléchargez la dernière mise à jour du firmware disponible et téléchargez-la sur votre PC. Copiez le fichier du micrologiciel sur votre clé USB. Assurez-vous de conserver le fichier du micrologiciel à l’extérieur et non dans un dossier de votre clé USB. Branchez la clé USB sur votre téléviseur Sony et suivez les étapes que vous voyez sur la page d’assistance de votre modèle de téléviseur Sony particulier pour mettre à jour le micrologiciel.

Mettre à jour les téléviseurs LCD et LED Sony sans option de téléchargement de logiciel

Certains téléviseurs LCD et LED de Sony peuvent se connecter à Internet, mais lorsque vous explorez le menu Paramètres pour vérifier les mises à jour logicielles, il n’y a pas d’option de mise à jour logicielle ou de téléchargement de logiciel. Dans de tels cas, ces téléviseurs auront une option de téléchargement automatique du logiciel. Voici comment activer cette option de téléchargement automatique sur les modèles de téléviseurs LCD et LED de Sony.

Saisissez la télécommande du téléviseur et appuyez sur le bouton Accueil qui s’y trouve. Sélectionnez l’option Paramètres suivie de Produit ou Support client. Ici, vous devriez voir l’option de mise à jour automatique du logiciel. Cela peut également être connu sous le nom de téléchargement automatique de logiciel sur certains modèles de téléviseurs LCD et LED Sony. Assurez-vous d’activer cette fonctionnalité en sélectionnant l’option Activé. Le téléviseur téléchargera désormais automatiquement toutes les mises à jour logicielles, si elles sont disponibles, chaque fois qu’il est connecté à Internet.

En ce qui concerne les modèles de téléviseurs LED et LCD de Sony, il existe de nombreux modèles. Il peut être difficile de rechercher votre modèle de téléviseur exact et de voir comment vous devez mettre à jour le téléviseur. Sony a créé un moyen simple et facile qui vous montre comment identifier le téléviseur et le mettre à jour facilement. Cela peut être fait en fonction de l’endroit où l’option d’aide est affichée à l’écran. Certains téléviseurs l’ont dans le coin supérieur droit ou gauche et d’autres dans les coins inférieurs gauche et droit.

Si l’aide ne s’affiche pas dans le coin supérieur droit

Maintenant, si vous avez un téléviseur LCD ou un téléviseur LED Sony qui affiche l’icône d’aide dans les trois coins de l’écran, à l’exception du coin supérieur droit, vous pouvez suivre ces étapes pour mettre à jour votre téléviseur Sony.

Appuyez sur le bouton Accueil et sélectionnez l’option Paramètres. Naviguez et sélectionnez Configuration du support client. Certains téléviseurs auront une option de support produit dans le menu. Sélectionnez-le. Maintenant, sélectionnez l’option Mise à jour logicielle. Si vous voyez une option Réseau, sélectionnez-la. Sinon, sélectionnez simplement OK. Le téléviseur va maintenant télécharger et vérifier les mises à jour si elles sont disponibles.

Si l’aide s’affiche dans le coin supérieur droit

Les étapes ci-dessus concernent les téléviseurs Sony dont l’aide est affichée dans d’autres coins de l’écran du téléviseur. Si votre téléviseur Sony affiche l’icône d’aide dans le coin supérieur droit du téléviseur, vous souhaiterez peut-être suivre ces étapes.

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande de votre téléviseur et sélectionnez l’icône Aide sur l’écran de votre téléviseur. Choisissez Customer Support suivi de Software Update. Sélectionnez Réseau et choisissez OK. Votre téléviseur commencera à rechercher des mises à jour logicielles, le cas échéant, pour votre téléviseur. Le téléviseur téléchargera également et installera ultérieurement la mise à jour une fois terminée.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de n’importe quel téléviseur Sony. Qu’il s’agisse d’un téléviseur Sony intelligent ou d’un téléviseur LED ou LCD Sony semi-intelligent, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de ces téléviseurs, le cas échéant. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

