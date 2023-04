Les spécifications du Vivo X Fold2 apparaissent avant le lancement d’avril

Vivo a fait sa grande entrée dans la gamme des smartphones pliables l’année dernière. La société a présenté le Vivo X Fold avec la conception d’affichage à pliage horizontal. L’appareil a reçu une mise à jour incrémentielle avec de meilleurs appareils photo et Snapdragon 8+ Gen 1 fin 2022. Il est maintenant temps pour Vivo de continuer et d’étendre cette gamme avec le Vivo X Fold2 et la rumeur Vivo X Flip. Les rumeurs pointaient vers le lancement d’une suite pour le premier pliable de Vivo, et maintenant nous avons enfin une confirmation avec quelques spécifications.

Vivo X Fold2 à venir en avril – des fuites sont attendues

Selon la rumeur, le Vivo X Fold2 sera lancé au mois d’avril prochain. Maintenant, la société a fait l’annonce officielle. Huang Tao, vice-président de Vivo, a révélé que le nouveau téléphone pliable sera officiellement désigné téléphone du Forum de Boao 2023. Le nouvel appareil montrera les pouvoirs de la Chine en matière de technologie, de conception et d’innovation. L’exécutif s’attend à ce que des fuites et des coups d’espionnage émergent avant l’annonce officielle en avril. Oui, vous avez bien entendu ! L’exécutif s’attend à ce que les spécifications fuient avec les images. Cela indique que les futures fuites du Vivo X Fold2 seront intentionnelles. Dans tous les cas, nous garderons un œil sur chaque nouveau détail qui émerge.

Selon les rumeurs, le Vivo X Fold2 contiendra le Snapdragon 8 Gen 2. Cela fera de ce téléphone le premier pliable de 2023 avec le processeur phare de Qualcomm. Une autre première sera les deux capteurs d’empreintes digitales à ultrasons. Chaque écran en aura un. C’est innovant car la plupart des marques ont un capteur latéral pour l’utiliser avec les deux écrans.

Les autres spécifications incluent une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 120 W. La station de chat numérique qui fuit a également révélé certains des détails de la caméra. Le téléphone apportera un capteur Sony IMX866 avec OIS et le FAI V2 de Vivo. L’appareil photo principal sera le même tireur de 50 MP sur le Vivo X90 et l’iQOO 11 Pro. Bien sûr, nous pouvons également nous attendre à l’ensemble des ajustements logiciels qui sont arrivés avec la série X90. De plus, nous attendons également le réglage ZEISS pour ce téléphone.

Outre le Vivo X Fold2, nous nous attendons également à ce que le Vivo X Flip suive. Enfin, Vivo devrait lancer une nouvelle tablette – Vivo Pad 2 – tout comme Oppo l’a fait ce mois-ci. Quant au Vivo X Note, il semble que le produit phare de l’année dernière n’aura pas de suite. Nous en apprendrons plus dans les jours à venir.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine