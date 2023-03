L’IA devrait revendiquer pas moins de 300 millions d’emplois dans le monde

La semaine dernière, OpenAI vient de publier un article qui a fait trembler les travailleurs. Le document prédit que l’IA affectera pas moins de 80% des emplois américains. C’est énorme et affectera des millions de personnes. À peine 5 jours plus tard, Goldman Sachs a emboîté le pas et a publié un rapport, nous donnant un autre coup critique. Selon les prévisions, l’IA générative provoquera une « perturbation majeure » sur le marché du travail. Le rapport affirme que plus de 300 millions d’emplois dans le monde seront automatisés. Par ailleurs, l’IA revendiquera 7 % des emplois aux États-Unis. Goldman Sachs a déclaré que si l’IA générative est capable de réaliser les capacités existantes, alors ces scénarios sont tout à fait possibles. ChatGPT a évolué si rapidement que d’autres outils d’IA le regardent également. C’est vraiment dangereux pour les travailleurs physiques.

300 millions d’emplois à perdre

Le rapport souligne que les technologies d’IA générative telles que ChatGPT et DALL-E ont principalement trois caractéristiques :

IA générale

Capable de générer des informations nouvelles et humaines

Fournit une interface consommable qui comprend et répond au langage naturel, aux images, à l’audio et à la vidéo.

Par ailleurs, de nombreuses grandes entreprises non seulement mentionnent davantage l’IA générative dans les appels de résultats des entreprises, mais placent également plus de paris sur l’IA. Selon le rapport, environ les deux tiers des emplois aux États-Unis seront affectés par l’automatisation de l’IA. De plus, 25 à 50 % de ces emplois pourraient être perdus par les travailleurs.

Par ailleurs, le rapport suppose qu’au moins 50 % des tâches pondérées importantes et complexes sont susceptibles d’être remplacées par l’IA. Par ailleurs, 10 à 49 % des emplois sont plus susceptibles d’être assistés par l’IA. Les 0 à 9 % d’emplois restants sont moins susceptibles d’être touchés. Selon les estimations de Goldman Sachs, environ 7 % des emplois aux États-Unis peuvent être remplacés par l’IA. De plus, 63% des emplois seront assistés par l’IA, et seulement 30% des emplois ne seront pas affectés par l’IA.

Goldman Sachs cite une étude qui a révélé que 60 % de la main-d’œuvre d’aujourd’hui est employée dans des professions qui n’existaient pas en 1940. Cela indique qu’au cours des 80 dernières années, plus de 85 % des professions ont été axées sur les nouvelles technologies. Il prédit qu’1 emploi sur 4 aux États-Unis et en Europe pourrait être automatisé par l’IA.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine