Le nouveau hub USB-C ‘Explorer Edition’ étend les E/S du MacBook tout en montrant la technologie à l’intérieur

Nous avons déjà couvert de nombreux appareils de Dockcase, de ses autres hubs intelligents aux boîtiers externes pour SSD et disques durs. Mais rejoignant les ajouts intelligents pour lesquels Dockcase est connu, ce concentrateur USB-C « Explorer Edition » offre quelque chose de spécial : une fenêtre à l’intérieur pour voir le circuit imprimé et les composants qui le font fonctionner.

Je veux mettre mon avertissement habituel qu’il s’agit d’une campagne Kickstarter ici. Des retards et des problèmes pourraient survenir, mais Dockcase s’est avéré fiable avec ses lancements de produits Kickstarter. De plus, cette campagne a déjà dépassé 15 fois l’objectif initial, donc je ne pense pas qu’il y ait de raison particulière de s’inquiéter. En raison de contraintes d’approvisionnement antérieures, le moyeu que j’ai est également argenté à l’extérieur, plutôt que le noir mat montré sur la page du produit, mais le moyeu est par ailleurs le même.

Extension USB-C

Il existe deux versions des hubs six-en-un Explorer Edition de Dockcase. Le port standard comprend le port USB-C pour la connexion à votre ordinateur portable, un port d’alimentation USB-C de 100 W pour maintenir votre concentrateur et votre ordinateur portable sous tension, un port HDMI avec prise en charge de 4K 60 Hz, un port USB-C de 5 Gbit/s et trois ports USB-A 5 Gbit/s. L’autre concentrateur est appelé « Dockcase Pro » et remplace l’un des ports USB-A par un port Ethernet gigabit – c’est la version que j’ai.

La connectivité agit exactement comme vous vous y attendez pour un concentrateur USB-C. Tout se connecte rapidement et le relais d’alimentation fonctionne pour garder mon MacBook entièrement rechargé lorsqu’il est branché. Ce n’est pas un appareil Thunderbolt, vous ne pourrez donc pas voir les vitesses de connexion rapides typiques de 40 Gbps à l’appareil, avec lui à la place diviser la connexion 10 Gbit/s de l’USB-C. Pourtant, dans la plupart des cas, ce sera suffisant – sachez-le simplement si vous essayez de connecter plusieurs appareils à haut débit via le concentrateur.

Un avantage de cette connexion USB-C, cependant, est sa large compatibilité. Bien sûr, il sera compatible avec n’importe quel MacBook ou Mac de bureau avec un port USB-C, mais il est également compatible avec les machines Windows, les téléphones Samsung Galaxy, le Steam Deck de Valve et même la Nintendo Switch.

Fonctionnalités intelligentes

La principale caractéristique qui m’a attiré vers tant de hubs et de boîtiers Dockcase est l’écran intégré – et nous le voyons encore ici. L’écran est étonnamment utile pour afficher l’état des appareils connectés. Il affichera la résolution et le taux de rafraîchissement des moniteurs connectés via le port HDMI, l’alimentation fournie au concentrateur et à votre appareil connecté, ainsi que la vitesse de vos connexions USB et Ethernet. Dans la photo ci-dessous, vous pouvez voir que le lecteur de carte et le SSD que j’ai connectés au Dockcase Pro fonctionnent à 5 Gbps, tandis que ma souris, comme vous vous en doutez, utilise simplement une connexion USB-2.0.

En maintenant le petit bouton sur le côté de l’appareil, vous pouvez parcourir les menus, ajuster les paramètres HDMI et d’alimentation à votre guise – je n’ai jamais vu autant d’options dans un hub de quiconque autre que Dockcase.

Design unique

Enfin, je dois couvrir le design unique. Il n’est pas surprenant que j’aime jeter un coup d’œil à l’intérieur de nouveaux appareils – de l’Apple Watch Ultra au MacBook Pro 2023 – la première chose que je fais avec presque tous les nouveaux appareils que je reçois est de commencer à le démonter. Lorsque j’ai entendu parler pour la première fois du plan de Dockcase pour un design transparent, j’étais incroyablement excité – et ce design est à la hauteur de mes attentes.

Tout comme ses produits précédents – et correspondant à l’esthétique du design d’Apple – Dockcase a opté pour un circuit imprimé noir. Les produits précédents de la marque avaient également une façade en verre mais avaient un dos noir dessus. Ils avaient l’air élégants mais n’avaient pas le même facteur « wow » que ce verre transparent. Le verre a également une impression métallique le long des bords du verre, ce qui fait un bon travail d’étiquetage des ports et montre subtilement la marque Dockcase. Mon appareil a un boîtier en aluminium argenté, mais le produit final sera en aluminium de couleur noir mat. Cela aidera encore plus l’impression métallique à l’intérieur du verre.

J’ai toujours aimé les designs de Dockcase, mais de loin, le hub Explorer Edition est mon préféré.

Avis de Netcost-security.fr

Au moment d’écrire ces lignes, il reste 20 jours dans le Kickstarter de Dockcase pour le hub Explorer Edition 6-en-1, alors devriez-vous l’acheter ? Ça dépend.

Comme pour les autres produits de la marque, les fonctionnalités intelligentes et le design ont un coût. L’édition Dockcase Explorer peut être récupérée sur Kickstarter pour le prix de préinscription de 69 $. Toutes les premières unités Dockcase Pro sont déjà épuisées, elles sont donc à l’offre spéciale Kickstarter de 89 $. Il est indéniable que c’est un peu d’argent quand vous pouvez trouver un hub multiport comme UGREEN ou Anker pour moins de 30 $. Si la seule chose que vous recherchez est la connectivité, l’une d’entre elles serait la voie à suivre. Bien sûr, vous pouvez également vous procurer certains des hubs précédemment lancés par Dockcase sur Amazon.

Mais si, comme moi, vous aimez jeter un coup d’œil à l’intérieur de l’électronique et que vous voulez le montrer dans un design élégant, le Dockcase Hub Explorer Edition est la voie à suivre. Il n’y a tout simplement rien d’autre sur le marché comme ça.

Vous pouvez vous procurer le hub intelligent Dockcase/Dockcase Pro Explorer Edition 6-en-1 sur Kickstarter.

