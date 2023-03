Commodore 64 se greffe sur Raspberry Pi pour exécuter Doom à 50 ips

En bref : les amateurs essaieront d’exécuter Doom sur n’importe quoi, mais une nouvelle conversion du Commodore 64 est unique. L’effort utilise une version jointe basée sur Raspberry pour exécuter le jeu étonnamment bien d’une manière qu’aucun hardware ne pourrait faire seul. Le mod comprend des instructions, afin que les propriétaires de Commodore puissent configurer la démo et exécuter eux-mêmes d’autres logiciels améliorés par Raspberry.

Modder « frntc » a récemment dévoilé une cartouche d’extension pour le Commodore 64 qui permet à l’ordinateur domestique emblématique et à ses parents d’exploiter un logiciel autrefois considéré comme inimaginable pour la plate-forme 8 bits. Quelle meilleure façon de tester l’appareil qu’en le faisant jouer à Doom ?

Techniquement, il existe déjà un port Commodore Doom basé sur Linux. Malgré la mise à niveau requise du SuperCPU, il fonctionne avec des couleurs dégradées à une fréquence d’images à peine jouable en raison de son manque total d’optimisation autour de l’ancien hardware.

La comparaison de la version sur l’unité d’extension RAD de frntc révèle une différence jour et nuit. Le système de l’amateur utilise une copie de Doom qui ressemble au mode peu détaillé de la version DOS fonctionnant en résolution 320×200. Conçu pour les CRT PAL, il fonctionne à 50 ips en douceur, soit nettement plus rapidement que le jeu original démarré sous DOS.

Basée sur un Raspberry Pi, la cartouche d’extension fait la plupart des démarches, contournant le processeur du Commodore au profit du processeur ARM du RP. Le C64 convertit le tampon de trame pour apporter une image à l’écran, gère l’entrée via son clavier et sa souris, et pousse un exemplaire audio impressionnant de 22050 Hz via sa puce SID.

Les puces d’extension qui améliorent les capacités de base d’une plate-forme étaient assez prolifiques pour les ordinateurs et les consoles de jeux dans les années 80 et 90. La version Super NES de Doom utilise la puce SuperFX, qui était surtout connue pour permettre à la console de restituer des polygones 3D dans le Star Fox original.

Les utilisateurs curieux peuvent acheter ou construire des cartouches RAD en suivant les instructions de frntc. L’appareil, qui prend en charge les Commodore 64 et 128, se décline en deux déclinaisons interchangeables : une basée sur les dimensions du Raspberry Pi 3A+/3B+ et une autre inspirée du Raspberry Pi Zero 2. La construction nécessite une imprimante 3D pour certains composants. Retro-store.de (allemand) propose des unités pré-construites pour environ 20 €.

La version RAD de Doom est également disponible sur le GitHub de frntc avec des instructions simples pour commencer à jouer. Il nécessite la version shareware de Doom sur le doom1.wad.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :