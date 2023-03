Connaissez-vous ces 8 trucs et astuces pour sauvegarder votre iPhone, iPad et Mac ?

Aujourd’hui, le 31 mars est la Journée mondiale de la sauvegarde – un bon rappel pour vérifier les sauvegardes de votre appareil. Même avec les produits de haute qualité d’Apple, il est important de sauvegarder régulièrement. Aucun appareil ne fonctionne parfaitement tout le temps et il existe de nombreux scénarios en dehors de la panne de l’appareil lorsqu’une sauvegarde est cruciale. Examinons 8 trucs et astuces pour sauvegarder l’iPhone, l’iPad et le Mac avec des options intégrées et tierces, des sauvegardes Time Machine partagées, un NAS, etc.

Au strict minimum, il est essentiel d’avoir au moins une sauvegarde de vos informations importantes, mais deux copies ou plus sont idéales. Et pour être totalement protégé, vous souhaitez disposer d’au moins une sauvegarde de vos données hors site (avec un service cloud, dans un coffre bancaire, chez un ami, etc.).

Ci-dessous, nous examinerons plus de 8 façons de sauvegarder tous vos appareils Apple, y compris des options intégrées gratuites comme iCloud et votre Mac, ainsi que des solutions plus avancées. Les connaissez-vous tous ?

Trucs et astuces pour sauvegarder iPhone, iPad et Mac

Sauvegarde iPhone et iPad

iCloud

Le moyen le plus simple de sauvegarder un appareil iOS/iPadOS est via iCloud. Si quelque chose arrive à votre appareil ou si vous mettez à niveau, il est facile de tout restaurer avec votre sauvegarde iCloud.

Voici comment vérifier vos paramètres de sauvegarde iCloud :

Sur iPhone, iPad et iPod touch, accédez à l’application Paramètres Appuyez sur votre nom en haut puis choisissez iCloud Appuyez maintenant sur Sauvegarde iCloud Appuyez sur la bascule pour activer les sauvegardes iCloud si elles ne le sont pas déjà Vous pouvez voir la dernière sauvegarde iCloud réussie sous le bouton « Sauvegarder maintenant »

Une fois la sauvegarde iCloud activée, votre iPhone, iPad ou iPod touch effectuera automatiquement une sauvegarde lorsqu’il est en charge et connecté au Wi-Fi avec l’écran verrouillé. C’est également une bonne idée de revoir ce que vous avez sauvegardé sur iCloud avec les bascules indiquées ci-dessus.

Une chose à laquelle il faut faire attention est de manquer d’iCloud Storage. Apple inclut 5 Go gratuitement, mais cela ne va pas loin. Apple propose 50 Go pour 0,99 $/mois et jusqu’à 2 To pour 9,99 $/mois. Il peut également être intéressant de vérifier si un pack Apple One pourrait vous faire économiser de l’argent.

Sous Paramètres > iCloud, appuyez sur Gérer le stockage. Vous devriez maintenant voir « Modifier le plan de stockage », choisissez-le et vous verrez le plan actuel sur lequel vous vous trouvez et les options de mise à niveau.

Sauvegardes Apple Watch

Les sauvegardes Apple Watch se produisent automatiquement avec les sauvegardes iPhone iCloud. Il est également sauvegardé lorsque vous dissociez Apple Watch d’un iPhone. Pour l’instant, il n’y a aucun moyen de faire manuellement une sauvegarde Apple Watch comme c’est le cas avec l’iPhone.

Sauvegardez les appareils iOS avec Mac

Sauvegarder votre iPhone, iPad ou iPod avec votre Mac est simple à faire, mais cela indique que vous devrez vous rappeler de le brancher. L’un des avantages ici est que vos sauvegardes iOS seront également enregistrées avec votre Mac (Time Machine, etc.) les sauvegardes également.

Branchez votre appareil sur votre ordinateur avec le câble Lightning vers USB. Si vous y êtes invité, choisissez « Faire confiance à cet ordinateur ». Dans macOS Catalina et versions ultérieures, ouvrez une fenêtre du Finder Sur macOS Mojave et versions antérieures, ouvrez iTunes (idem pour les PC) Recherchez votre iPhone dans la barre latérale gauche et cliquez dessus (en haut à gauche près des commandes de lecture dans iTunes) Au milieu de l’écran, cliquez sur Sauvegarder maintenant Vous pouvez vérifier l’état de votre sauvegarde dans la barre latérale Cliquez sur le bouton d’éjection à côté de votre iPhone avant de le débrancher Vous pouvez également modifier les paramètres de sauvegarde par défaut au milieu de l’écran (illustrés ci-dessous) pour toujours sauvegarder toutes les données de votre iPhone/iPad/iPod sur votre Mac lors du branchement.

Sauvegarde iPhone et iPad avec des options tierces

Une alternative populaire à la sauvegarde de votre appareil iOS avec Finder/iTunes est iMazing pour Mac/PC. Vous bénéficiez de contrôles avancés tels que la possibilité d’enregistrer et d’exporter des messages, la gestion des sonneries et des paramètres de sauvegarde plus détaillés. iMazing offre un essai gratuit et est disponible à partir de 60 $ pour une licence à vie pour trois appareils et peut également être utilisé avec une option d’appareils illimités pour 65 $/an.

Disques durs externes pour appareils iOS

Une autre option pratique pour sauvegarder l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch consiste à utiliser des clés USB Lightning/USB-C comme les appareils SanDisk iXpand.

Les appareils iXpand utilisent une application iOS qui leur permet de sauvegarder automatiquement vos photos, vos contacts et plus encore chaque fois que vous les branchez. Vous pouvez également gérer manuellement vos données avec ces appareils. Et si vous avez un iPad Air ou Pro avec un port USB-C, vous pouvez les utiliser comme stockage externe avec l’application Fichiers.

Plus

D’autres options incluent des applications de votre opérateur de téléphonie mobile et d’autres tiers comme Dropbox, Box, Google, etc. Cependant, les applications tierces ne proposent généralement pas de sauvegardes aussi complètes que l’utilisation d’iCloud, d’un Mac/PC ou des autres options ci-dessus.

Mac de sauvegarde

Machine à remonter le temps

C’est l’un des moyens les plus simples de vous assurer que votre Mac est sauvegardé. Time Machine est intégré à macOS et, avec un lecteur connecté, crée des sauvegardes horaires pour les dernières 24 heures, des sauvegardes quotidiennes pour le dernier mois et des sauvegardes hebdomadaires pour la dernière année.

Vous pouvez trouver des disques externes de 1 To de Seagate et Western Digital pour environ 50 $. Les SSD plus rapides coûtent souvent environ 100 $ et plus, et le stockage externe le plus rapide – les disques Thunderbolt 3/4 sont les plus chers.

Si vous rencontrez un problème avec votre Mac et que vous devez récupérer vos données, vous pouvez soit tout restaurer à l’aide d’une sauvegarde Time Machine, soit accéder à l’application Time Machine sur votre Mac pour restaurer des fichiers individuels.

La première fois que vous branchez un disque externe, macOS devrait vous demander si vous souhaitez l’utiliser avec Time Machine Pour régler manuellement vos paramètres Time Machine, accédez à Paramètres système> Général> Time Machine (ou cliquez sur l’icône dans la barre de menus> Ouvrir les paramètres Time Machine) Assurez-vous que la case est cochée à côté de « Sauvegarder automatiquement » et que l’icône Time Machine de la barre de menus est également pratique pour un accès rapide si ce n’est déjà fait Cliquez sur « Sélectionner un disque » pour ajouter un nouveau lecteur de sauvegarde (vous pouvez en utiliser plusieurs) Si vous en avez déjà plusieurs connectés, cliquez sur « Ajouter ou supprimer un disque de sauvegarde… » Avec l’outil Time Machine de la barre de menus, vous pouvez démarrer manuellement une sauvegarde, voir votre dernière sauvegarde, et plus encore

Sauvegardes Time Machine en réseau partagé

Un moyen astucieux de faciliter les sauvegardes Time Machine pour les familles ou les petites entreprises consiste à créer un dossier de sauvegarde réseau Time Machine partagé.

Cette fonctionnalité est intégrée et gratuite avec macOS et vous permet d’utiliser un Mac pour héberger le dossier partagé où d’autres Mac peuvent enregistrer leurs sauvegardes.

Consultez notre guide complet pour obtenir des détails étape par étape sur la façon de le configurer :

Sauvegardes Time Machine avec NAS

Une autre façon de sauvegarder automatiquement avec Time Machine consiste à utiliser un périphérique de stockage en réseau (NAS). Certains des principaux avantages ici incluent des options plus avancées et une plus grande flexibilité.

Sauvegardes Mac tierces automatiques

Copie carbone Cloner

Si vous cherchez une alternative à l’utilisation de Time Machine pour les sauvegardes qui offre plus de contrôle et des options avancées, Carbon Copy Cloner est un bon choix. Vous pouvez créer une gamme de tâches de sauvegarde à exécuter automatiquement ou manuellement selon une planification. Et vous pouvez choisir de sauvegarder votre Mac sur des disques externes ainsi que sur d’autres Mac.

Carbon Copy Cloner est un achat unique de 49,99 $ pour tous les Mac de votre maison. Vous pouvez également le tester gratuitement avec un essai de 30 jours.

Backblaze

Backblaze est probablement le service de sauvegarde cloud automatique le plus populaire pour Mac (et d’autres plates-formes également). Les forfaits commencent à partir de 7 $/mois ou 70 $/an par appareil pour des données illimitées. C’est un moyen simple de vous assurer que votre Mac est sauvegardé hors site.

Backblaze a de solides antécédents et propose également un essai de 15 jours si vous souhaitez essayer avant de payer pour un plan.

Sauvegardes manuelles

Bien sûr, vous pouvez toujours sauvegarder manuellement toutes vos données importantes en glissant-déposant sur des disques externes ou avec des services cloud comme iCloud Drive, Dropbox, Google Drive, etc. Mais ce n’est généralement pas une excellente option à utiliser comme sauvegarde principale. stratégie car vous devez vous rappeler de le faire régulièrement et cela n’inclura probablement pas toutes vos données.

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :