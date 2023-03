Un bug logiciel de la carte mère peut tuer accidentellement les processeurs AMD Ryzen X3D

En bref : Un bug apparent a été découvert dans le logiciel de gestion de la carte mère de plusieurs grands fournisseurs de cartes, ce qui facilite incroyablement la cuisson de votre processeur AMD basé sur X3D. Nous n’avons pas encore de calendrier pour l’installation des protections, donc jusque-là, soyez très prudent lorsque vous bricolez dans le logiciel de gestion de la carte mère avec ces puces. Une erreur et pouf, votre processeur pourrait devenir un ornement de bureau brillant.

Le laboratoire d’Igor est récemment tombé sur le problème alors qu’il bricole dans le MSI Center. En utilisant une carte MSI B550 Unify avec un processeur AMD Ryzen 7 5800X3D, Igor a remarqué que le logiciel détectait apparemment la puce comme un Ryzen 5xxx standard, qui n’a pas de cache L3 3D empilé verticalement.

Le cache supplémentaire est connu pour améliorer les performances de jeu, mais sa présence physique a également un impact négatif sur la dissipation de la chaleur, ce qui explique en partie pourquoi il est livré avec des vitesses de fréquence plus lentes que le 5800X standard.

Le logiciel étant incapable de détecter une puce X3D, il la traite comme un Ryzen 5xxx standard et permet une manipulation largement illimitée du multiplicateur de base et de la tension de base. Intrigué, Igor a manipulé les réglages de tension et a réussi à tuer le CPU en peu de temps. Il n’a pas mentionné la quantité de jus fournie à la puce pour qu’elle prenne vie, mais Tom’s Hardware note que la tension de base peut être réglée jusqu’à 1,55 V.

Pire encore, le bug apparent a depuis été découvert dans des logiciels de gestion similaires d’ASRock, Asus et Gigabyte.

Pas plus tard que la semaine dernière, le célèbre overclockeur der8auer s’est essayé à l’overclocking et à la surtension de l’AMD Ryzen 7950X3D. Même avec de l’azote liquide, la puce est morte instantanément lorsque la tension du Core a été réglée sur 1,55 V. der8auer est à peine sorti du BIOS (et sans aucune charge significative) avant que les choses ne se gâtent. Inutile de dire qu’il a été surpris qu’il soit mort si rapidement.

À tout le moins, il semble que ces options de tension de Core extrême devraient comporter un avertissement ferme avant que les utilisateurs ne soient autorisés à appliquer des paramètres risqués.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :