Microsoft exploite son avantage anticoncurrentiel sur le marché européen du cloud, selon Google

Vue d’ensemble : il était une fois Google qui dominait le marché en plein essor de l’informatique en nuage. Les choses sont assez différentes de nos jours, car l’activité Internet d’Alphabet est à la traîne derrière les leaders du marché Microsoft et Amazon.

Google accuse officiellement Microsoft de comportement anticoncurrentiel dans le secteur du cloud computing alors que la société de Redmond conclut des accords spécifiques avec plusieurs fournisseurs de cloud en Europe. Les accords, a déclaré Google, ne fournissent pas de réponses claires aux préoccupations plus larges de la société (et que les autorités européennes devraient également avoir) concernant les conditions de licence réelles.

Le vice-président de Google Cloud, Amit Zavery, a déclaré que Microsoft avait « une position très anticoncurrentielle dans le cloud », car l’entreprise tire parti de sa position dominante sur le marché sur site ainsi qu’avec Office 365 et Windows pour « lier Azure et le reste de services cloud » ensemble. Microsoft fait essentiellement une offre que les clients ne peuvent pas refuser, a suggéré Zavery, afin qu’ils n’aient plus le choix de leur fournisseur de cloud.

Zavery a déclaré que lorsque Google parle à « un grand nombre » de ses clients potentiels, ils sont déjà devenus les otages des pratiques de regroupement de Microsoft, de ses restrictions de tarification et de licence, et ils ne sont plus libres de choisir d’autres fournisseurs de cloud. Redmond exploite son avantage déloyal dans le secteur du cloud pour fermer la bouche aux petits fournisseurs européens, a suggéré Google.

Zavery a également déclaré que Microsoft « rachète de manière sélective ceux qui se plaignent de ses pratiques de marché offrant des conditions qu’ils ne mettront pas à la disposition d’autres entreprises. C’est définitivement « un avantage injuste pour Microsoft et lie de toute façon les personnes qui se sont plaintes à Microsoft », a déclaré Zavery.

Les régulateurs européens devraient examiner ce comportement d’un point de vue historique, a déclaré Zavery, ce qui indique que l’UE devrait tenir compte du comportement anticoncurrentiel pour lequel Microsoft était déjà bien connu à l’ère pré-cloud. Même si un ou deux fournisseurs peuvent régler leur affaire antitrust, le problème plus large demeure.

Zavery a déclaré que le problème n’était pas simplement une socket de bec entre Google et Microsoft, car Microsoft fait déjà face à une plainte antitrust des fournisseurs de services d’infrastructure cloud en Europe (CISPE). Les membres du CISPE incluent Amazon (AWS) et de nombreuses entreprises travaillant dans le secteur européen du cloud.

« La question ne concerne pas Google », a déclaré Zavery, « c’est le cloud ». Ce qui devrait être un « moyen ouvert et flexible » pour déployer les logiciels des clients et offrir aux entreprises plus de choix afin qu’elles puissent exécuter leurs logiciels où elles le souhaitent de manière beaucoup plus simple.

